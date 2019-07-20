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色彩占卜／你想泡哪個顏色的溫泉？測驗你的身心狀態！

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編按：色彩占卜不等於算命，也不是治療，而是協助你自我覺察的參考。放輕鬆，以直覺來選擇，感受作者獨特的解讀、神奇的分析與建議！

▲▼色彩占卜／你想泡哪個顏色的溫泉？測你的身心狀況。（圖／蕭郁書Hsiao Yu Shu）

圖、文／蕭郁書

►感受身體想泡哪色溫泉？
（可複選，最多2個。）
感受深深吸引你的角色，選好再往下看唷！
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Ａ. 紅溫泉

選紅溫泉的你，你現在感覺充滿能量與活力那很好，如果感到有點精力過甚，或在另一個極端就是，過於疲憊，身體需要立即實質的吃飽睡好，解除內在的緊張與壓力。面對過勞的環境，說不很重要。

請繼續往下閱讀...

B. 橘溫泉

選橘溫泉的你，在團體裡的角色是個開心果，你現在正在練習如何從獨立與依賴中取得平衡，在團聚中開心，一個人也自在。讓你感到深層喜悅的秘密，就是發揮創造力。

C. 黃溫泉

選黃溫泉的你，最近想學習更多新知識，遊走在清明與混亂之間，混亂之時，頭腦會因為恐懼，更想掌控人生，但如此做只會更加混亂，請試著與混亂的感受同在，告訴自己，現在的黑暗是希望來到前的滋養，過一陣子清明來到，會明瞭這一切為何如此安排。

D.橄欖溫泉

選橄欖溫泉的你，擁有「女性領導力」，注重共好、喜歡和諧，與其競爭更愛雙贏的互惠關係。如何在每個人發展獨特性的前提下，互相尊重合作，其實是你的強項。在另一層面看，你正在從感到痛苦的環境中成長、轉變到另一個姿態的過程。

E.綠溫泉

選綠溫泉的你，活得真實是你內心的渴求，活得真實你會感到放鬆，自然而然地活在正確的方向，在另一個極端，隱藏真實會感到心的空間被壓縮，不管身在何處都感到不自由。若是真心話還沒辦法講出來，請做真心喜歡的事平衡自己的負能量。

F.粉紅溫泉

選粉紅溫泉的你，你很願意對別人付出愛，而你也需要無條件的愛、溫柔的能量來滋養自己，練習在愛的付出與接受裡達到平衡，注意到是否把自己排在最後順位的習慣，只有先愛自己，才能給出真正的愛。

G.淺藍溫泉

選淺藍溫泉的你，現在擁有豐沛的創造力，內在有很多情感想表達出來，請做真心喜歡的事或藝術創作，讓那些無法以文字清楚表達的感受，可以被看見，請你不要再憋了，有礙健康。

H.紫溫泉

靈性知識 臣服 至善意願 來自上天的愛

選紫溫泉的你，樂於服務助人、為世界奉獻自己才能，最近可能被靈性方面的知識吸引，練習將靈性知識落實在現實生活中。努力服務他人之後造成的身心疲憊，要好好給自己時間、空間休息。

I. 深藍溫泉

選深藍溫泉的你，擁有極佳洞察力，深層寧靜與你同在。那些無法證明、解釋與言語的感受部分，才是最準確的。練習信任生命裡的未知，一切都有最好的安排。

J. 反骨兔兔/不泡溫泉

三種可能： 1.你現在感到痛苦或悲傷，內在能量需要淨化，有時候好好的哭一哭，可以幫助你宣洩內在的不安與恐懼。2.你喜歡先當個旁觀者，先看看別人入坑之後會怎樣再說。3.你現在的狀態並不適合做選擇，歡迎過幾天感覺比較對的時候，再回來看看喔！

★作者│蕭郁書Hsiao Yu Shu，藝術家，色彩與心靈的研究者。期待透過藝術，讓每個人都能回到內在，看見當下的自己。曾出版「色彩反映卡」與「生命之花卡祝福卡」，時常於社群網路分享「色彩占卜」廣受歡迎。臉書粉專：「蕭郁書 Hsiao Yu Shu 生命之花」、IG @hsiao.yushu個人網站

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關鍵字：色彩占卜,蕭郁書,藝術家,畫家,占卜

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