第四座運動中心上梁年底完工　盧秀燕：感謝前2任市長努力

▲盧秀燕主持長春國民運動中心上梁典禮。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長春運動中心2日舉行上梁典禮，年底完工後將成為第四座國民運動中心，市長盧秀燕到場感謝前市長胡志強、林佳龍努力，她繼續後續工程，「一棒接一棒」全力推動，未來結合綠川周邊景點，將成為南區運動休憩一大亮點。

▲盧秀燕感謝前市長胡志強、林佳龍努力爭取，她接續完成。（圖／台中市政府提供）

繼朝馬、北區、南屯國民運動中心之後，長春國民運動中心上午舉行上梁典禮，盧秀燕率領多位局處首長祈福上香，並聽取建設局簡報，關心工程實際進度。

盧秀燕表示，教育部體育署補助各縣市興建運動中心，每場館約2億元，但長春國民運動中心，在多位民代協助爭取下，中央額外多補助5百萬元，加上市府自籌2億元，總預算達4億500萬元，她也感謝前市長胡志強爭取預算，林佳龍接棒興建，如今她接棒後續，「一棒接一棒」推動市政，未來讓場館與綠川、長春公園等周邊景點連結，成為南區運動休憩中心。

建設局表示，長春國民運動中心分為運動中心及健身中心兩棟建築，包括室內外游泳池、兒童戲水設施、SPA、三溫暖、綜合性多功能球場、體適能健身房、瑜珈韻律教室等；此外，健身中心一樓也將規劃為里民活動聚會空間。