全台西半部空品轉差提前示警　中市府：今明2天民眾少外出

▲台中市環保局主動預警空品變差，呼籲民眾提早防範。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者鄧木卿／台中報導

行政院環保署預報，台灣西半部地區7月31日和8月1日兩天，受到南海低氣壓外圍環流環境風場「偏東風」，西半部位於弱風區，擴散條件差，及午後光化作用影響，空氣品質可能轉差，台中市環保局呼應市長盧秀燕空氣換新政見，上午主動發布新聞稿預警，除要求前30大工廠準備預防性降載外，更呼籲民眾減少外出運動。

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▲台中市政府預告空品惡化區。（圖／台中市政府提供）

環保局空氣品質及噪音管制科技正廖順榮指出，環保署每天都會在三個時段公告全台空品監測結果，台中市部份，上午9點的空品為綠色(良好)至黃色(普通)等級，但是到了下午，部分地區可能達橘色(不良)等級，會有指標汙染物為細懸浮微粒與臭氧，不利敏感族群。

環保局已提前通知前30大工廠準備預防性降載，前100大工地進行預防性措施，加強周邊道路灑水，抑制揚塵，減緩空汙發生；另外，因為台中日照強烈，下午可能因光化作用導致臭氧升高，提醒民眾隨時注意空品狀況，出外配戴口罩，並減少戶外劇烈運動。

環保局表示，明天上午空品仍受低氣壓環流影響，臭氧可能持續偏高，市府將持續監控空品，並執行應變措施，也提醒民眾注意，做好防護措施。