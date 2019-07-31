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106位國中小校長布達　盧秀燕：學生EQ教育第一優先

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▲盧秀燕主持國中小校長布達典禮。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕主持國中小校長交接典禮。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府31日下午舉行108學年度106名國中小新任校長布達暨交接典禮，市長盧秀燕致詞時強調，期盼校長們重視學生的EQ教育，強化孩子的適應力，以及培養面對問題、解決問題的能力。

▲盧秀燕主持國中小校長布達典禮。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕親切和新任校長寒暄。（圖／記者鄧木卿攝）

校長布達交接有106人，包括連任校長63人、調任校長28人及初任校長15人，由盧秀燕主持並交接印信，另有10名校長榮退。

▲盧秀燕主持國中小校長布達典禮。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕一一和新任校長握手致意。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕致詞時感謝10名退休校長無私付出，運用人生最精華的歲月，孕育無數莘莘學子，期待榮退校長們退而不休，以經驗持續提攜後進，此外，教育是百年大計，是父母最關心小孩的面向，也攸關教師的工作環境和教學品質，教育政策不僅要切合需求，更要務實改善現有問題，逐步達成學生、家長、教師、學校、政府的五贏局面。

▲盧秀燕主持國中小校長布達典禮。（圖／記者鄧木卿攝）

▲有106名國中小校長出席交接典禮。（圖／記者鄧木卿攝）

最後，盧秀燕向所有校長致敬，感謝他們為學生付出，市府將做大家的後盾，也期盼校長們能著重學生們的EQ教育，讓孩子在面對複雜的世界時，能有解決問題的能力，創造充滿無限可能的未來。

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