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抓到了！愛說謊星座TOP 5出爐　天秤只為炒熱氣氛、雙子被識破還是硬講

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▲▼說謊,皮諾丘,鼻子,鼻子變長。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲童話故事中的皮諾丘一說謊鼻子就會變長，但人類說謊很難看得出來啊！（圖／示意圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

過去曾有研究統計，男生平均一天在面對伴侶、同事、主管時共會撒謊6次，女生則是3次，這些數量看起來滿可觀，但其實研究也發現，謊話多是為了掩飾自己的心情、不想讓他人擔心，或出於禮貌的客氣說法。然而仍是有些人說謊說得「哩哩落落」，很容易就被識破，也有些人練就臉不紅氣不喘的功夫，不論是善意或有意的謊言都表現得游刃有餘。《香港算命王》就整理出在12星座中最會說謊不眨眼、能把假話說成真話的5大星座，下次聽到他們滔滔不絕或給出各種承諾的時候，在心底千萬要記得幫他們打點折扣。

TOP5 天秤座
顏值高又極具親和魅力的天秤座，竟然榜上有名？如果身邊就有讓人崇拜的天秤座，先別擔心，他們之所以會排在第五名的原因是，一向做為團體要角的天秤座，為了炒熱氣氛，談論自己或朋友的經歷時，不免會稍微「誇大其詞」，常常有意無意就「說了謊」。所以「說謊」對天秤座來說是一種可以帶動周遭人情緒、活絡氣氛的手法，對於一般人來說，因為不至於傷害到他人，尚屬無傷大雅、無可厚非。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 派對,喝酒,聚會,跑趴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

TOP4 水瓶座
難以追上他們倏忽即變的想法、又熱愛搞怪的水瓶座，和他們講話是不是常常覺得很虛無飄渺，對話好像都被那個雲～那個霧～給籠罩，讓人摸不清頭緒？其實水瓶座就是這樣「糕拐」，看著對方霧煞煞、著急、失去耐心的樣子，會讓他們覺得很有挑戰、很有滿足感。另一方面，這個賣關子的背後，其實也是想藉由「故意說不清楚」、「說謊」等方式，引起對方的好奇心，或同時展現一下自己機智的頭腦。

TOP3 射手座
很難想像，每天陽光燦爛、樂觀正面的射手座，竟然可以排到第三名？和天秤座「說謊」的初衷雷同，總是身為團體裡開心果的他們，信手捻來的故事，每一個都被他們編得有聲有色、高潮迭起，專業的說書功力，讓人很難不被吸引，還希望可以多聽一些，射手座「說謊」說到讓周遭的人都甘願「上當受騙」，的確也是很不簡單。

TOP2 雙子座
雙子座巧舌如簧的功力，想必不少人都曾經領教過。說的比唱的還好聽的魔力，讓他們只要把嘴巴一張，就能把周圍的群眾迷到著魔境界。但雙子座有別於其他星座的問題是，一開始聽到他們說的話，往往讓人無法辨別哪句真、哪句假，當夾雜著的謊話，或誇大不實的成分愈說愈多以後，走到難以自圓其說的境界，謊言就會不攻自破，但即使如此，被看透透的他們還是樂此不疲，繼續把「謊言」進行到底。

聊天,約會,說話,女人,咖啡（圖／翻攝自pixabay）

TOP1 天蠍座
蒙著神秘面紗的天蠍座，相當能夠洞察人心，但同時也很會掩飾自己的心思，只要他們不想說真話，幾乎就可以保證不讓別人看穿他們。加上天蠍座高度敏感以及缺乏安全感等特質，只要遇到還不夠熟的朋友踩到他們底線或碰觸到隱私，天蠍座就會立刻設下結界，在心底阻止對方前進，說出來的話也會左閃右躲，或是索性用說謊來搪塞，而且也會盡可能編織得毫無縫隙，沒有漏洞讓他人懷疑，因此天蠍座的「謊言」可以說是用來保護自己的方法之一。

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關鍵字：說謊,謊言,星座

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