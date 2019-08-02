【瑪法達談星】十二星座07.31~08.06運勢！獅子五吉星加持旺到不行 魔羯要忍辱負重

7月星象風暴的最後一個章節—「水星退行」（水逆）終於結束退行轉正、四星齊會獅子座盛況「獅子座之月」華麗上演的本週，節氣漸漸從大暑接近立秋，沒有太多超級星象凶訊與吉兆拉鋸，倒是「水逆」結束，帶來著一股亂局回穩、紛擾減輕的如釋重負感。太陽、月亮、金星、火星等四星入駐獅子座的星空氛圍，則意味著，獅子座的驕傲、尊榮、自負與父權價值將成為大環境的主導氛圍。

星象大事有：7月31日的吉兆—「水星恢復正行」（水逆結束）；8月1日的—「獅子座新月」；8月2日的警訊—「金星／天王星角衝」；與日期尚未到而開始有影響的8月7日一級吉兆—「歲星／太陽三合」。就象徵意義解讀，頗有潮水退了、圖窮匕見，眾人實力現形的意味。

財經方面，金星轉進獅子座、「水逆結束」，且財星訊號偏負的本週，星象顯示，非理性變數銳減，但氣氛偏向觀望、有負面因素的期待。如，美國聯準會的降息動作與中美貿易（歲星木星掌管議題）互動尚未定案，任何風吹草動都會引發市場較大波動，投資人宜注意。

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就個別星座而言，「水星退行」（水逆）落幕、警訊與吉兆大致相抵的本週，大環境總算正式脫離7月星座狂飆肆虐，轉進歲星即將轉正的幸運8月。順遂星持續蓋過苦情星占據主流。當運榜冠軍落在，本命宮湧進五大吉星超級加持，擁有比別人5倍幸運的「本月之星獅子座」，一夫當關，萬夫莫敵，氣勢旺不可言。

好運第二的是射手座。事業宮在太陽、金星與水星三大吉星助攻下，又有月亮進駐事業宮的「獅子座新月」，事業提案、職場高昇、跨國發展、異業合作或深造進修等機會源源不絕；好運第三落在財運大吉的巨蟹座，人生財富穩定成長，沒有曲折起落，一切一如預期，是典型的直球安打人生。

上週的低潮星水瓶與魔羯座，兩者仍落在相對低點。還有新加入的金牛與天秤座，要注意居安思變。

星座排行

獅子座：傲視群倫、來勢洶洶、攻無不勝，氣勢最旺。

射手座：青雲直上、百尺竿頭、富貴在望，順境最長。

巨蟹座：一箭雙鵰、大發利市、供不應求，財運最佳。

天蠍座：光耀門楣、大功告成、名利雙收，事業最順。

愛情運：★★★

金錢運：★★★

事業運：★★★☆

★★★★★為滿分，☆為半顆星

牡羊座、獅子座、射手座，本週（07.31～08.06）火象星座運勢。

♈牡羊座（3月21日至4月19日）

無役不與，恣意盡歡。上週年度大吉兆熱度不減的這段日子，「熱血指數」衝上年度之最。因為熱血，所以做人做事帶著超高強度與熱忱，存在感很強。常有引發騷動、讓人嘆服的本事。事業才華多樣、多采多姿，擁有理想舞台釋放創作或發表熱情，有創意亮點。親情、愛情提供堅實後盾。理財慷慨有度，大進小退。愛情是幀幸福特寫。

♌獅子座（7月23日至8月22日）

天之驕子，水到渠成。守護星與歲星呈超幸運吉相的這段日子，得老天偏愛，總是在對的時機、出現在對的地方、成為對的人，然後成為令人豔羨的焦點。事業企圖心、侵略性與執行力三者合而為一，能勇敢做出前人或同儕不敢嘗試的創舉。

此外，拜本命宮坐擁四大吉星拱照之賜，另有各式主觀條件在天時地利的助威下，更顯優勢突出，短短時間將從落後衝到領先，一舉突破瓶頸，是開創型的單飛模式，做了再說，行動本身就是價值。財富加值，有損失回補、遲來回饋。愛情是自顧的芳姿。

♐射手座（11月22日至12月21日）

福至心靈，相得益彰。事業星恢復正行、且事業宮大喜臨門的這段日子，不僅持續身處得意週期，事業大計更是加快緊鑼密鼓進行。宏觀視野、投資夢想、擁抱未來，這些提早卡位的前瞻性思維，是確定領先同儕好幾步的職場必殺技。

趨勢遠見加上專業加值的事業無敵組合，將為個人開啟為期數月事業衝刺與高昇，尤將在下週守護星恢復正行後更加顯著。夢想多大，世界就有多大。打鐵趁熱，切莫等閒蹉跎。跨界發展、異業結盟、文化融合且帶來驚喜大爆發。事業帶旺財運。愛情大器，是種投奔自由。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（07.31～08.06）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

探囊取物，欣慰而返。財富宮坐擁四大吉星高照的這段期間，將隨「獅子座新月」帶起新一波現實目標或金錢遊戲的年度黃金期，看好度還將延續近月。此時所播下象徵財富或希望的各式種子，用心加以呵護，不出一月即可見成效，也是年度各式心血投資報酬率最醒目的時段。事業鬆土播種，勤耕發財、不勞無穫。愛情是件貴重珍藏。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

果斷堅毅，事在人為。四大吉星簇擁加持事業宮的這段日子，延續上週來事業發跡的優勢條件，加上高層垂青，事業頗有水漲船高之勢。機運與企圖心相輔相成，加上有力靠山，有機會讓自己的「才力證明」兌現為名氣、地位或影響力，頗有一飛沖天、一鳴驚人之類的事業鴻運，宜牢牢把握良機。財富含金量大增。愛情是安定的大後方。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

愚公移山，滴水穿石。平常心度日的這段期間，沒有高低起伏的劇情，看似平淡卻是充實。工作一步一腳印，做平凡的夢、走正直的路，天公疼憨人。等到時間累積到一定的厚度，努力就會兌現為合理收成。事業靠實力占據一片天空，自助助人，有餘力與強勢品牌結盟，一加一大於二。交涉協議定案。財務實力擴張。愛情是種慣性依賴。

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（07.31～08.06）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

紅燈轉綠，一路暢行。守護星結束為期3週退行的這段日子，身為水逆期最大苦主，可望脫離謠言、誤會、變卦或烏龍資訊干擾的重災區，重返理性正軌。外部扯後腿阻力既減，承續上週來的吉兆加持，事業不只更添靈活與彈性，還將把錯過的機會重新搶回，以加速節奏快打快攻，鎖定贏面。財運旺，投資物超所值。愛情是風箏的原點。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

滄海桑田，世事無常。守護星與天王星呈拉鋸角的這段日子，近期易有預料外的衝擊事件。變局既然無可避免，不妨通權達變、順勢而為，不宜強求。人際關係是一大課題，成也朋友、敗也朋友。事業場域贏得不小群眾支持聲量，但近身處卻也多口舌是非或小人作梗。事業起伏、復原力強，要守得住寂寞。財運不濟。愛情是提不起、放不下。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

易地而處，求同存異。守護星與金星角衝的這段日子，人氣與財運不如往常。尤其正值年度夥伴運的關鍵期，組織團隊、合作結盟、法律爭議或協商交涉等事較平日密集，除應付各種意外變化，還得在混亂中保持情緒冷靜、快速釐清重點，理性決策。事業某長期合作默契建立中，宜換位思考以求達成共識。小有財耗。愛情是甘被幸福綑綁。

金牛座、處女座、魔羯座，本週（07.31～08.06）土象星座運勢。

♉金牛座（4月20日至5月20日）

千里之行，始於足下。守護星與事業星角衝的這段期間，恐因某突發事件出現進退兩難場景，安全感頗受動搖。宜對各式風險敏感，但忌盲動毛躁。所幸事業得明師指點，重心將從開闢戰場轉為強固基礎、深化利基，是近來最有劃地為王、站穩棲地的黃金期。注意派系山頭與職場本位主義。財星轉正，有失而復得之兆。愛情是卸防的城堡。

♍處女座（8月23日至9月22日）

洗心革面，急起直追。守護星恢復正行的這段期間，一度耽擱或遲疑的決定，有捲土重來的機會。延續上週以來備受老天寵眷的幸運，事業經營即便略嫌火力不足抑或荊棘叢生，各式超級難題總能出現樂觀轉圜，有驚無險。工作藍圖或未來路徑面臨強大洗牌壓力，割捨是一種智慧。財務體質重整中，宜拉高保險水位。愛情是一種溫習。

♑魔羯座（12月22日至1月19日）

越戰越勇，苦盡甘來。「生存耐力指數」衝上年度之最的這段期間，雖然沒有輕鬆的人生，但老天卻給了一副抗壓耐震的不敗韌性，在眾人都不支退場時，是最終從殘局勝出的硬底子贏家，壓抑犧牲難免。事業忍辱負重，從複雜人事、醜聞弊端或嚴苛打擊中堅強存活，然後異軍突起。祕密武器亮相驚豔。偏財入帳。愛情是扇緊掩的窗扉。