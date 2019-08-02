　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【瑪法達談星】十二星座07.31~08.06運勢！獅子五吉星加持旺到不行　魔羯要忍辱負重

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

【瑪法達談星】十二星座07.31~08.06運勢！獅子五吉星加持旺到不行　魔羯要忍辱負重

7月星象風暴的最後一個章節—「水星退行」（水逆）終於結束退行轉正、四星齊會獅子座盛況「獅子座之月」華麗上演的本週，節氣漸漸從大暑接近立秋，沒有太多超級星象凶訊與吉兆拉鋸，倒是「水逆」結束，帶來著一股亂局回穩、紛擾減輕的如釋重負感。太陽、月亮、金星、火星等四星入駐獅子座的星空氛圍，則意味著，獅子座的驕傲、尊榮、自負與父權價值將成為大環境的主導氛圍。

星象大事有：7月31日的吉兆—「水星恢復正行」（水逆結束）；8月1日的—「獅子座新月」；8月2日的警訊—「金星／天王星角衝」；與日期尚未到而開始有影響的8月7日一級吉兆—「歲星／太陽三合」。就象徵意義解讀，頗有潮水退了、圖窮匕見，眾人實力現形的意味。

財經方面，金星轉進獅子座、「水逆結束」，且財星訊號偏負的本週，星象顯示，非理性變數銳減，但氣氛偏向觀望、有負面因素的期待。如，美國聯準會的降息動作與中美貿易（歲星木星掌管議題）互動尚未定案，任何風吹草動都會引發市場較大波動，投資人宜注意。

請繼續往下閱讀...

就個別星座而言，「水星退行」（水逆）落幕、警訊與吉兆大致相抵的本週，大環境總算正式脫離7月星座狂飆肆虐，轉進歲星即將轉正的幸運8月。順遂星持續蓋過苦情星占據主流。當運榜冠軍落在，本命宮湧進五大吉星超級加持，擁有比別人5倍幸運的「本月之星獅子座」，一夫當關，萬夫莫敵，氣勢旺不可言。

好運第二的是射手座。事業宮在太陽、金星與水星三大吉星助攻下，又有月亮進駐事業宮的「獅子座新月」，事業提案、職場高昇、跨國發展、異業合作或深造進修等機會源源不絕；好運第三落在財運大吉的巨蟹座，人生財富穩定成長，沒有曲折起落，一切一如預期，是典型的直球安打人生。

上週的低潮星水瓶與魔羯座，兩者仍落在相對低點。還有新加入的金牛與天秤座，要注意居安思變。

星座排行
獅子座：傲視群倫、來勢洶洶、攻無不勝，氣勢最旺。
射手座：青雲直上、百尺竿頭、富貴在望，順境最長。
巨蟹座：一箭雙鵰、大發利市、供不應求，財運最佳。
天蠍座：光耀門楣、大功告成、名利雙收，事業最順。

愛情運：★★★
金錢運：★★★
事業運：★★★☆
★★★★★為滿分，☆為半顆星

牡羊座、獅子座、射手座，本週（07.31～08.06）火象星座運勢。

♈牡羊座（3月21日至4月19日）

無役不與，恣意盡歡。上週年度大吉兆熱度不減的這段日子，「熱血指數」衝上年度之最。因為熱血，所以做人做事帶著超高強度與熱忱，存在感很強。常有引發騷動、讓人嘆服的本事。事業才華多樣、多采多姿，擁有理想舞台釋放創作或發表熱情，有創意亮點。親情、愛情提供堅實後盾。理財慷慨有度，大進小退。愛情是幀幸福特寫。

♌獅子座（7月23日至8月22日）

天之驕子，水到渠成。守護星與歲星呈超幸運吉相的這段日子，得老天偏愛，總是在對的時機、出現在對的地方、成為對的人，然後成為令人豔羨的焦點。事業企圖心、侵略性與執行力三者合而為一，能勇敢做出前人或同儕不敢嘗試的創舉。

此外，拜本命宮坐擁四大吉星拱照之賜，另有各式主觀條件在天時地利的助威下，更顯優勢突出，短短時間將從落後衝到領先，一舉突破瓶頸，是開創型的單飛模式，做了再說，行動本身就是價值。財富加值，有損失回補、遲來回饋。愛情是自顧的芳姿。

♐射手座（11月22日至12月21日）

福至心靈，相得益彰。事業星恢復正行、且事業宮大喜臨門的這段日子，不僅持續身處得意週期，事業大計更是加快緊鑼密鼓進行。宏觀視野、投資夢想、擁抱未來，這些提早卡位的前瞻性思維，是確定領先同儕好幾步的職場必殺技。

趨勢遠見加上專業加值的事業無敵組合，將為個人開啟為期數月事業衝刺與高昇，尤將在下週守護星恢復正行後更加顯著。夢想多大，世界就有多大。打鐵趁熱，切莫等閒蹉跎。跨界發展、異業結盟、文化融合且帶來驚喜大爆發。事業帶旺財運。愛情大器，是種投奔自由。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（07.31～08.06）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

探囊取物，欣慰而返。財富宮坐擁四大吉星高照的這段期間，將隨「獅子座新月」帶起新一波現實目標或金錢遊戲的年度黃金期，看好度還將延續近月。此時所播下象徵財富或希望的各式種子，用心加以呵護，不出一月即可見成效，也是年度各式心血投資報酬率最醒目的時段。事業鬆土播種，勤耕發財、不勞無穫。愛情是件貴重珍藏。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

果斷堅毅，事在人為。四大吉星簇擁加持事業宮的這段日子，延續上週來事業發跡的優勢條件，加上高層垂青，事業頗有水漲船高之勢。機運與企圖心相輔相成，加上有力靠山，有機會讓自己的「才力證明」兌現為名氣、地位或影響力，頗有一飛沖天、一鳴驚人之類的事業鴻運，宜牢牢把握良機。財富含金量大增。愛情是安定的大後方。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

愚公移山，滴水穿石。平常心度日的這段期間，沒有高低起伏的劇情，看似平淡卻是充實。工作一步一腳印，做平凡的夢、走正直的路，天公疼憨人。等到時間累積到一定的厚度，努力就會兌現為合理收成。事業靠實力占據一片天空，自助助人，有餘力與強勢品牌結盟，一加一大於二。交涉協議定案。財務實力擴張。愛情是種慣性依賴。

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（07.31～08.06）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

紅燈轉綠，一路暢行。守護星結束為期3週退行的這段日子，身為水逆期最大苦主，可望脫離謠言、誤會、變卦或烏龍資訊干擾的重災區，重返理性正軌。外部扯後腿阻力既減，承續上週來的吉兆加持，事業不只更添靈活與彈性，還將把錯過的機會重新搶回，以加速節奏快打快攻，鎖定贏面。財運旺，投資物超所值。愛情是風箏的原點。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

滄海桑田，世事無常。守護星與天王星呈拉鋸角的這段日子，近期易有預料外的衝擊事件。變局既然無可避免，不妨通權達變、順勢而為，不宜強求。人際關係是一大課題，成也朋友、敗也朋友。事業場域贏得不小群眾支持聲量，但近身處卻也多口舌是非或小人作梗。事業起伏、復原力強，要守得住寂寞。財運不濟。愛情是提不起、放不下。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

易地而處，求同存異。守護星與金星角衝的這段日子，人氣與財運不如往常。尤其正值年度夥伴運的關鍵期，組織團隊、合作結盟、法律爭議或協商交涉等事較平日密集，除應付各種意外變化，還得在混亂中保持情緒冷靜、快速釐清重點，理性決策。事業某長期合作默契建立中，宜換位思考以求達成共識。小有財耗。愛情是甘被幸福綑綁。

金牛座、處女座、魔羯座，本週（07.31～08.06）土象星座運勢。

♉金牛座（4月20日至5月20日）

千里之行，始於足下。守護星與事業星角衝的這段期間，恐因某突發事件出現進退兩難場景，安全感頗受動搖。宜對各式風險敏感，但忌盲動毛躁。所幸事業得明師指點，重心將從開闢戰場轉為強固基礎、深化利基，是近來最有劃地為王、站穩棲地的黃金期。注意派系山頭與職場本位主義。財星轉正，有失而復得之兆。愛情是卸防的城堡。

♍處女座（8月23日至9月22日）

洗心革面，急起直追。守護星恢復正行的這段期間，一度耽擱或遲疑的決定，有捲土重來的機會。延續上週以來備受老天寵眷的幸運，事業經營即便略嫌火力不足抑或荊棘叢生，各式超級難題總能出現樂觀轉圜，有驚無險。工作藍圖或未來路徑面臨強大洗牌壓力，割捨是一種智慧。財務體質重整中，宜拉高保險水位。愛情是一種溫習。

♑魔羯座（12月22日至1月19日）

越戰越勇，苦盡甘來。「生存耐力指數」衝上年度之最的這段期間，雖然沒有輕鬆的人生，但老天卻給了一副抗壓耐震的不敗韌性，在眾人都不支退場時，是最終從殘局勝出的硬底子贏家，壓抑犧牲難免。事業忍辱負重，從複雜人事、醜聞弊端或嚴苛打擊中堅強存活，然後異軍突起。祕密武器亮相驚豔。偏財入帳。愛情是扇緊掩的窗扉。

ET快訊
王金平拒當韓國瑜副手原因曝光！「一定參選到底」這句話從來沒變
男鬼門開影城看「人生消極掰」　散場沒離開工讀生嚇壞：他死了
轉機要等5天！廚師喝到斷片脫衣大鬧　醒來「被淨身」流浪43天

關鍵字：鏡週刊,瑪法達,星座

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陸客不來台灣飯店恐倒一半！他建議：開放陸客從別國來台享落地簽

東北亞最高3858米！首座太陽能「玉山北峰基地台」啟用

還在狂追美劇練英文！他「中英各看1遍」1天1hr就好　目的曝光…投資率爆表

善用「我的餐盤」　讓健康外食好簡單

「曼哈頓懸日」連6天再降台北城　最美搶拍時間、地點一次看

【瑪法達談星】十二星座07.31~08.06運勢！獅子五吉星加持旺到不行　魔羯要忍辱負重

快訊／颱風活躍期第一槍！第八號颱風「范斯高」生成　直撲日本九州

蕭文彬墨荷攝影　佛光山南台別院登場

第25屆魯台會將於9月1日開幕　海峽兩岸博覽會成一大亮點

「薇帕」亂氣！今午後雷雨防冰雹　第8號颱風「范斯高」最快週末生成

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

尋母之旅！海灘小美人與媽走失　黑男一把抱起「我幫妳找媽媽」

超驚悚偽裝！他塗白掛天花板1hr　下秒嬤抬頭...抱頭尖叫：這什麼？

「吃屎哥」挑戰館長78秒遭打趴 林志成嗆：根本是大人欺負小孩！

卸去指甲油...驚見黃綠色指甲嵌肉　英國醫生一把剪去「惡魔級」凍甲！

女學員挑戰「偶像劇前奏猜歌」回憶殺！　唱楊冪《愛的供養》..其他人驚：這是原唱吧

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

雨神發威了！！！　蕭敬騰《朋友》一開口..直接下暴雨ＸＤ

地表最強三大歌王「籃球場」集合！　周杰倫.林俊傑.蕭敬騰投籃「百發百中」

大馬2倍辣麵VS速食店3倍辣雞　不喝一滴水...網紅辣到哭出來

陸客不來台灣飯店恐倒一半！他建議：開放陸客從別國來台享落地簽

東北亞最高3858米！首座太陽能「玉山北峰基地台」啟用

還在狂追美劇練英文！他「中英各看1遍」1天1hr就好　目的曝光…投資率爆表

善用「我的餐盤」　讓健康外食好簡單

「曼哈頓懸日」連6天再降台北城　最美搶拍時間、地點一次看

【瑪法達談星】十二星座07.31~08.06運勢！獅子五吉星加持旺到不行　魔羯要忍辱負重

快訊／颱風活躍期第一槍！第八號颱風「范斯高」生成　直撲日本九州

蕭文彬墨荷攝影　佛光山南台別院登場

第25屆魯台會將於9月1日開幕　海峽兩岸博覽會成一大亮點

「薇帕」亂氣！今午後雷雨防冰雹　第8號颱風「范斯高」最快週末生成

「官宣」釋放維穩態度？華春瑩：駐港部隊是香港繁榮穩定的定海神針

宏碁施振榮推高教與科研革新　業界大老聯署力挺

陸客不來台灣飯店恐倒一半！他建議：開放陸客從別國來台享落地簽

中職／潘志芳來不及　林哲瑄外野接殺再傳一壘雙殺美技

童子賢：貿易戰起伏成常態　料持續到美大選

民生社區30年名店熄燈！謝金河必吃餐廳之一　「剝骨鵝肉」成絕響

東北亞最高3858米！首座太陽能「玉山北峰基地台」啟用

還在狂追美劇練英文！他「中英各看1遍」1天1hr就好　目的曝光…投資率爆表

王金平拒當韓國瑜副手原因曝光！　「一定參選到底」這句話從來沒變過

買產金額減少36％　中國投資客「停步觀望」美房市震盪！

生活熱門新聞

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5..

夫妻7年無法行房　醫一聽原因傻..

網紅夫妻環遊世界1年徵攝影　包..

台北醫看診倒下送開刀房！竟收到..

今午後雷雨防冰雹　颱風「范斯高..

台中「叉子」餐廳將停業　網友看..

他結帳掏1千女友付50　找零引..

秋冬旅遊補助曝光！一張圖看懂4..

薪水全賠開瓶費　KTV員工淚求..

林志成批館長鬧笑話

流水席只看這道？賓客秒吞：誰打..

數學教法不同！兒嗆媽一句秒被丟..

透明藍生物「肚子塞爆10元」　..

訂鳳梨酥送客　開箱「8盒10入..

更多熱門

相關新聞

12星座保密指數

生在這世上，沒有一點秘密會多無趣啊？但是秘密一直藏在自己心裡最深處，實在是很悶！有時候真的很想找一個信任的出口，把這些事傾巢而出，卻又深怕對方是個大嘴巴～來

師父將助攻？　妙天：英雄所見略同

謝忻神隱兩個月　爆同台阿翔復出

林千又傳分手富二代　男方抱怨「花很多錢哄女友」

教召遭砲車輾斃！男星逝7個月2軍人被告

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5句暖哭他

3歲娃上學第一天失蹤！竟偷溜回家

平鎮最兇檳榔西施「奶茶挑戰」　臉書找到了

夫妻7年無法行房　醫一聽原因傻了

網紅夫妻環遊世界1年徵攝影　包吃住不給薪水

獨自住院！隔壁女「每晚逼近」他傻眼

比五百萬傘還大　男爽撐行動涼亭

Mina在機場哭了！憔悴躲鏡頭拍攝

知名酒店女公關爛醉　業務男撿屍

正妹主播站路邊　秒被狂捅屁股臥血泊

保時捷違規秒拖！車主氣炸現身了

變頻冷氣連開最省？技師打臉：賠更多

台北醫看診倒下送開刀房！竟收到扣費通知

TWICE Momo爆淒慘尖叫！多賢救成員

銀行超收信用卡違約金千萬！金管會下令退還

更多

最夯影音

更多

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

尋母之旅！海灘小美人與媽走失　黑男一把抱起「我幫妳找媽媽」

超驚悚偽裝！他塗白掛天花板1hr　下秒嬤抬頭...抱頭尖叫：這什麼？

「吃屎哥」挑戰館長78秒遭打趴 林志成嗆：根本是大人欺負小孩！

卸去指甲油...驚見黃綠色指甲嵌肉　英國醫生一把剪去「惡魔級」凍甲！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面