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港警搜出汽油彈、弓箭！　「拘捕7男1女」含民族黨召集人陳浩天

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▲▼香港民族黨召集人陳浩天。（圖／路透社）

▲香港民族黨召集人陳浩天。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

香港近來集會遊行不斷，爆發多起警民衝突。香港警方1日晚間10時許出動，突擊火炭坳背灣街45號喜利佳工業大廈，檢獲一批疑似示威用的物資，並起拘捕7男1女，其中包含民族黨召集人陳浩天。

綜合港媒報導，被捕的7名男子年紀介於24至31歲以及1名28歲女子，被指控涉嫌藏有攻擊性武器、無牌藏有爆炸品等。消息傳出後，2日凌晨零時許，約有100人前往沙田警署外聲援。

沙田警區助理指揮官（刑事）陳昕警司指出，沙田分區警員昨晚9時許處裡一宗爆竊案件，發現工廈停車場有4名男子形跡可疑，推著數袋紅白藍袋的手推車因此上前盤查。打開後發現2支壘球棍、1袋約1厘米直徑的鋼珠、護甲、通訊器材及擴音機，懷疑是近日暴力示威使用物資，且4人沒有合理解釋，因此以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕他們。

警員在其中1人身上發現一串鑰匙，前往工廈一單位搜查，在裡面發現一批武器，包括2支弓、6支箭，一個疑似裝有易燃液體並已完成的汽油彈，以及大量製造汽油彈的原材料，並檢獲大量含有大麻成分的精油。單位內3男1女隨後也被拘捕。

根據《大公報》報導，近來香港出現多起暴力事件，現場都有一位頭戴深藍色鴨舌帽、穿著深藍T恤的外籍人士，721上環遊行與元朗衝擊現場都有被目擊。有網友形容這些外籍人士有如「柯南」，「走到哪，哪邊就一定會出事」。目前不知道是否跟此案有所關聯。

▲香港暴力衝擊現場出現的外籍人士。（圖／中評社）

▲香港暴力衝擊現場出現的外籍人士。（圖／中評社）

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關鍵字：陳浩天,反送中,汽油彈,遊行,粵港澳要聞

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