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批美對違法暴力行為撐腰！　楊潔篪：立即停止干預香港事務

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▲楊潔篪。（圖／視覺中國）

▲楊潔篪強調，任何國家都不得干預香港事務。（圖／視覺中國）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港《逃犯條例》爭議持續延燒，近期連續發生多起抗議活動，引起國際關注。對此，香港中共中央外事工作委員會秘書長兼辦公室主任楊潔篪認為，美國等一些西方國家政府，在修例風波中顛倒是非，破壞香港繁榮。他鄭重強調，這些國家應立即停止干預香港事務。

楊潔篪1日接受《新華社》訪問時指出，修訂《逃犯條例》一事，讓香港多次發生大規模遊行活動，甚至有激進示威者刻意挑起及製造暴力事件，嚴重威脅到大眾安全，影響香港法治、社會秩序、經濟民生和國際形象。他強調，中央政府堅定支持香港特區政府「依法處置」暴力示威者。

▲香港721遊行，有白衣人士無差別打人，中聯辦被潑漆。（圖／路透）

▲香港反對修訂條例遊行。（圖／路透）

華春瑩先前曾指出，香港暴力遊行人群當中出現了不少美國人的面孔，甚至一度還出現美國國旗。楊潔篪也批評，美國等一些西方國家政府，在香港的修例風波中顛倒是非、煽風點火，甚至安排高級官員會見示威的重點人物，為香港暴力的違法行為撐腰，竭力破壞香港的繁榮和穩定。

楊潔篪表示，香港事務任何外國政府、組織和個人都無權干預，任何企圖搞亂香港、損害中國良好發展，以及阻撓中華民族偉大復興的行徑都注定失敗。他鄭重聲明，美國等一些西方國家政府應遵守國際法和國際關係的基本準則，別插手香港事務，以及立即停止以任何形式的干預。

最後，楊潔篪表示，「一國兩制」實踐取得舉世公認的成功，屬於解決歷史遺留香港問題的最佳方案，中央政府將繼續堅定不移，貫徹「一國兩制」方針。

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關鍵字：楊潔篪,干預,逃犯條例,粵港澳要聞,北美要聞,香港,遊行

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