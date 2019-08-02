要求回應五大訴求！示威者連2天集會　5日再舉行「全港大罷工」

▲ 光復元朗活動現場 。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼「塞爆港島」等示威後，「反送中」風波仍在遍地開花。近期的抗議活動中，已確定及收到警方「不反對通知書」的有今（2）晚的公務員遮打花園集會、明（3）日的旺角遊行改成的集會，而最大型的活動則是5日的「全港大罷工」。

據香港《經濟日報》報導，為抗議元朗白衣人事件以及上環爆發的衝突，有市民號召8月5日進行「全港大罷工」，在重要的7個區以集會癱瘓各區，並分別組織部署將抗爭行動升級。「全港反送中聯席」1日宣佈響應大罷工，要求特首林鄭月娥回應示威者五大訴求。

▼港鐵列車車門受到大批民眾阻攔。（圖／翻攝自熱血時報網站）

聯席批評香港警方近日在多場處理示威活動期間使用過度武力，而對疑似黑社會襲擊市民案件特別是7月21日元朗白衣人襲擊市民事件、天水圍以煙火射示威人士事件，卻未有嚴肅追查，令恐怖主義蔓延，香港政府應該將政治事件在政治層面處理，正面回應市民。

香港民主派集體表態支持大罷工。民主派會議召集人毛孟靜表示，香港已經病入膏肓，批評特首林鄭月娥靠防暴員警管治香港，拒絕回應訴求，大舉拘捕示威者，已經到了「濫捕濫告」的地步。她形容今次是政治罷工，是不流血的抗爭手法，希望僱主明白。

建制派工會工聯會表示反對， 認為是讓香港經濟癱瘓，以迫使政府回應五大訴求，是借修例風波威脅政府，圖謀絕要不得。