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35年奪20命！香港「鬼域之首」傳說曝光　命理師透露：這種死因怨氣最重

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▲▼新娘潭。（圖／翻攝自維基百科）

▲新娘潭發生過許多死亡案件，被封為香港「四大鬼域」之首。（圖／翻攝自維基百科，以下同）

記者柯振中／綜合報導

農曆七月到來，愈來愈多怪事浮出檯面，令人不寒而慄。位在香港新界大埔區船灣郊野公園內的「新娘潭」，擁有天然瀑布，是知名的避暑勝地，但當地卻有著不為人知的傳說，35年來發生了14起離奇案件，造成至少20人死亡，被封為香港「四大鬼域」之首。有命理師指出，投湖自盡、意外溺斃的靈體，怨氣相當重，若不超渡就會徘徊在水中。

綜合港媒報導，當地人指出，新娘潭之所以靈異事件頻傳，源自一段鮮少人知的故事，一名剛新婚女孩，要從自家坐轎前往夫家；轎夫經過新娘潭時，卻不小心腳滑，讓花轎、新娘墜入潭中，導致女孩不幸溺斃。女孩身死後，新娘潭、新娘潭路不斷傳出怪異事件，不但有人在水中看到死去新娘的腳，還有村民深夜聽見迎娶時的樂器聲響。

▼新娘潭是香港著名的消暑景點，卻也是命案頻傳的地方。

▲▼香港新娘潭。（圖／翻攝自維基百科）

為了紀念這名女孩、防止類似事件再發生，當地村民1906年建造一座「新娘橋」，在橋邊立了一塊紀念碑。不過，橋建成、碑樹立之後，當地的死亡事件卻沒有減少，兇殺案、自殺案、車禍仍頻傳，拆散不少情侶、夫妻。此外，還有攝影師在當地拍下「煙霧聚成人型」，甚至出現詭異的「請鬼儀式」。

攤開事件時間軸，1982年，一具腐爛的男屍在新娘潭被發現，警方調查後，確認是即將與未婚妻安排婚事的21歲男子，但這名男子與未婚妻論及婚嫁時，卻結識了小三，最後被謀殺、棄屍。

1998年，1名30歲的父親駕車到新娘潭路，向分別是2歲、3歲的女兒投餵安眠藥後，在車內吸入過多一氧化碳身亡。2名女兒也在車內死亡；2001年，44歲的英國籍警官駕駛重機，行經新娘潭路，右轉烏絞騰時，不慎失控，撞上一棵大樹，導致大樹攔腰折斷，駕駛則當場死亡。

▼當地居民為了紀念這名女孩，建造了新娘橋。

▲▼香港新娘潭。（圖／翻攝自維基百科）

2002年到2010年間，新娘潭路總共發生了8起車禍，每起車禍至少造成1人死亡；2008年更是連續發生4起死亡車禍。2011年，一名男子與朋友前往新娘潭附近踏青，卻在路程中突然「獨自」轉向上山，最後失足墜落潭中溺斃。

2017年，一名教師前往新娘潭瀑布取景時，不慎滑倒，從步道柵欄墜落10公尺高的新娘潭，最後被外籍登山客發現，緊急送醫卻仍不幸死亡。

對於這些事件，有香港命理師指出，投水自盡或意外溺斃的靈體，屬於非自然死亡的範疇，怨氣相當重，如果沒有進行超度，這些靈體仍會徘徊水中，只要八字較輕、時運低落的人經過，就有可能被抓交替。

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關鍵字：新娘潭,新娘潭路,新娘潭瀑布,新娘潭步道,粵港澳要聞

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