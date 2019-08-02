美國將倒店數萬家？　對陸3千億美元商品課稅「後座力強」

▲川普對中國製造商品課加的關稅，將對零售產業造成極大影響。（圖／路透）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

美國總統川普於1日時宣布，將在9月1日起對包含鞋類、服飾、電子商品等中國進口產品課徵10%額外的關稅。這波關稅預期將造成高達數萬家美國本土商店倒閉，其中不乏許多知名大廠。但即使在該政策還未實施之前，美國就已經在經歷前所未見的關門潮。

根據《商業內幕》（Business Insider）報導指出，川普預期將對總額高達3000億美元（約9.4兆台幣）中國製造的商品課徵額外關稅。美國零售業領導協會（Retail Industry Leaders Association）國貿副總裁夸奇（Hun Quach）表示，「這波關稅影響的商品主要都是消費性商品，而這樣會影響美國無數家庭，事情就是這麼直接。」

瑞銀集團(UBS)在5月時預估，要是美國對中國製造商品課徵25%的關稅，將會造成12000家商店倒閉。根據《商業內幕》統計，2019年截止至今，已經有7500家商店宣布停止營業，比去年一整年加起來還多，這些倒閉的商家包含了許多著名連鎖品牌，如女裝品牌Dressbarn、瑋倫鞋業（Payless ShoeSource）、健寶園童裝（ Gymboree）、美國綜合商場Family Dollar與服飾品牌夏洛特露絲（ Charlotte Russe）。

瑞銀集團分析師索爾（Jay Sole）根據第一季美國零售業倒閉的資料，向《商業內幕》指出，「我們現在目睹的情形比過往20年都嚴重許多，零售業所面臨壓力比許多人認知的大上不少。」關稅提升讓零售商在進口中國製造產品時，需要花費更高的成本，而知名連鎖商店如沃瑪特（Walmart）就發出警示，關稅提升可能連帶造成售價升高。

這波倒閉潮可能連帶影響狀況良好的商店，因為大規模倒店會讓存貨大量流入市場、極端折價或失業人數急速提升。索爾表示，「如果關店潮慢慢發生，零售業還有機會可以緩慢吸收並降低傷害，但是目前這波發生太快，將會對所有人都造成傷害。」