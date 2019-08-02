首版《哈利波特》出現「2錯字」　20年後以台幣108萬售出

▲《哈利波特：神秘的魔法石》初版20年後以2.8萬倍價格售出。（圖／翻攝自Hansons拍賣行）

實習記者賴韻如／綜合報導

《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosophers Stone）在第一刷書內，因為出現了2個錯別字，導致當時印好的500本未能上市。不過，英國史丹佛郡（Staffordshire）在2天前的拍賣會上，竟以超過2萬8500英鎊（約新台幣108萬元）的價格售出，價錢相當驚人。

據《每日郵報》報導，一名不願透漏姓名的54歲女買家，20年前在英國一場圖書館的二手書會上，以1英鎊（約新台幣37元）的價格買入這本《哈利波特：神秘的魔法石》，多年來這本書一直塵封於書櫃內，最近該買家因為想重新裝修家中浴室，便決定邀請英國Hansons拍賣行的罕見書籍專家斯賓塞（Jim Spencer）來估價自己收藏3箱舊書櫃裡的書。

▲《哈利波特：神秘的魔法石》是於1997年問世。（圖／翻攝自Hansons拍賣行）



沒想到斯賓賽看到這本《哈利波特：神秘的魔法石》後感到不可置信，並表示「這是許多收藏家都在找的書」。如今，這本書於7月31日的拍賣會上，以超過2萬8500英鎊（約新台幣108萬元）的價格售出，足足翻了2.8萬倍。對此，這本書原來的女主人也笑稱，當時會買這本書只是想在放假時閱讀，完全沒想過會有什麼特別價值，讓她非常驚訝。

據悉，《哈利波特：神秘的魔法石》是於1997年6月問世，當時第一版印刷只印了500本，其中300本被送到圖書館。而第一版的內容出現的2個錯別字分別為「Philosopher's誤拼寫為Philospher's」以及「1 wand」在列表中重複出現了2次。