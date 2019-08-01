臉書今秋將推「機上盒」　邀Netflix整合串流影音服務

▲臉書計劃藉由「Portal」系列產品，製作一款稱為「Catalina」的機上盒裝置。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

根據The Verge報導，臉書（Facebook）已與Netflix、迪士尼（Disney）等公司進行商談，希望能在視訊裝置Portal中整合影音服務。

該報導指出，Facebook計劃藉由「Portal」系列產品採用的視訊通話技術，製作一款稱為「Catalina」的機上盒裝置，讓用戶可以搭配電視螢幕使用視訊通話，或是觀看串流影音，計劃於秋季發佈此新產品。

報導指出，除了Netflix和迪士尼，Facebook也與Hulu、HBO和亞馬遜（Amazon）商討，希望能在Catalina上使用這些公司的串流影音服務。

不過，目前尚不清楚Facebook與上述媒體公司的談判進展。

事實上，Facebook去年就推出的智慧型視訊對話裝置Portal功能類似智慧音箱，提供家中用戶像是天氣、新聞等基本資訊，不同的是，結合社群元素，讓用戶能直接和Facebook好友視訊聊天。

而且，Portal可以透過Spotify和Pandora播放音樂，也可以從Facebook Watch播放影片。報導指出，Facebook將為Catalina整合更多的媒體服務，進軍電視應用市場。