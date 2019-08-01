　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

臉書今秋將推「機上盒」　邀Netflix整合串流影音服務

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲臉書計劃藉由「Portal」系列產品，製作一款稱為「Catalina」的機上盒裝置。（圖／路透）

▲臉書計劃藉由「Portal」系列產品，製作一款稱為「Catalina」的機上盒裝置。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

根據The Verge報導，臉書（Facebook）已與Netflix、迪士尼（Disney）等公司進行商談，希望能在視訊裝置Portal中整合影音服務。

該報導指出，Facebook計劃藉由「Portal」系列產品採用的視訊通話技術，製作一款稱為「Catalina」的機上盒裝置，讓用戶可以搭配電視螢幕使用視訊通話，或是觀看串流影音，計劃於秋季發佈此新產品。

報導指出，除了Netflix和迪士尼，Facebook也與Hulu、HBO和亞馬遜（Amazon）商討，希望能在Catalina上使用這些公司的串流影音服務。

不過，目前尚不清楚Facebook與上述媒體公司的談判進展。

事實上，Facebook去年就推出的智慧型視訊對話裝置Portal功能類似智慧音箱，提供家中用戶像是天氣、新聞等基本資訊，不同的是，結合社群元素，讓用戶能直接和Facebook好友視訊聊天。

而且，Portal可以透過Spotify和Pandora播放音樂，也可以從Facebook Watch播放影片。報導指出，Facebook將為Catalina整合更多的媒體服務，進軍電視應用市場。

ET快訊
快訊／洪慈庸哭了！「曾和林昶佐討論同進退」續留黨內創造更多可
Gogoro 2「2020年式新車」來了！終於有置杯架、加速
《甄嬛》寧貴人機場「半球掉出」！超狂HD照太兇…網驚：快走光
25歲球星「激情片全球直播」！鏡頭正對床伴…竟是前隊友老婆

關鍵字：臉書,Netflix,迪士尼,Portal,HBO,亞馬遜

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

鼓勵旅遊！第一年直接給10天年假　KLOOK宣布擴大在台徵才200人

威剛推首款RGB光效外接硬碟　通過軍規測試

臉書今秋將推「機上盒」　邀Netflix整合串流影音服務

IDC：全球智慧型手機第2季銷量年減2.3%　華為再度擊敗蘋果

Spotify付費用戶人數破億！遠勝於Apple Music　本季虧損也大幅降至300萬歐元

用ASUS ZenFone 6拍出銀河星空　華碩開設「用戶專屬學堂」

快訊／三星新平板Galaxy Tab S6登場　S Pen藏在背後還可無線充電

i-Ride飛行劇院動漫祭　「進擊的巨人」、「攻殼機動隊」輪番上檔

華為董座梁華：美國尚未恢復Android、GPS供應　手機海外業務已恢復到禁令前八成！

電信商異業合作成王道　遠傳攜手UNIQLO、台星結盟全家便利商店

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

迪麗熱巴台下練歌頻頻走音　華晨宇聽完笑了：妳這樣不能上台

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

Ella曝教育勁寶方式　「我從來不跟他講嬰兒語」

鼓勵旅遊！第一年直接給10天年假　KLOOK宣布擴大在台徵才200人

威剛推首款RGB光效外接硬碟　通過軍規測試

臉書今秋將推「機上盒」　邀Netflix整合串流影音服務

IDC：全球智慧型手機第2季銷量年減2.3%　華為再度擊敗蘋果

Spotify付費用戶人數破億！遠勝於Apple Music　本季虧損也大幅降至300萬歐元

用ASUS ZenFone 6拍出銀河星空　華碩開設「用戶專屬學堂」

快訊／三星新平板Galaxy Tab S6登場　S Pen藏在背後還可無線充電

i-Ride飛行劇院動漫祭　「進擊的巨人」、「攻殼機動隊」輪番上檔

華為董座梁華：美國尚未恢復Android、GPS供應　手機海外業務已恢復到禁令前八成！

電信商異業合作成王道　遠傳攜手UNIQLO、台星結盟全家便利商店

撒隆巴斯可消青春痘？專家：恐出現「2種慘狀」...這成份若中毒超母湯

大陸限縮自由行　 陳宗彥：即日起放寬兩岸探親資格

【廣編】雙捷報！台灣健兒奪4金6銀佳績返台　「2020國際珠算奧林匹克大賽」由我國主辦

108課綱上路／新課綱挨批倉促上路　潘文忠邀各界到第一線了解狀況

北韓軍人深夜越界「證實想投誠南韓」！　8個月來第一人

基隆老大公廟「起燈腳」開燈　己亥鷄籠中元祭揭序幕

花大錢買的頂級牛棚報銷　費城人羅伯森要開Tommy John

PO文狂罵對方過世母親！鍵盤鄉民被罰6000元　王瑞德再喊：民事求償20萬

省錢租老平房！哥年出5車禍、鄰居以為有老人同住　她憶：爸媽飲料裡偷摻符水

鮑爾被交易後隔天突現身球場看球　球迷一陣騷動

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

3C家電熱門新聞

Line更新5大功能　左滑快速..

三星新平板Galaxy Tab..

用ASUS ZenFone 6..

網紅自爆最愛手遊！　RJ在《神..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

Google Android ..

統一發票沒中別急著丟　「發票怪..

iOS 12.4緊急更新修復5..

阻絕假酒流通　FB、IG禁止私..

《復仇者聯盟4：終局之戰》登A..

Spotify付費用戶人數破億..

智慧手機銷量年減2.3%　華為..

任天堂可裝Android　Sw..

Galaxy Note 10突..

更多熱門

相關新聞

5影視公司提告頻調解　谷阿莫苦笑：聽法官的話

近年來網路上越來越多電影解說短片，網紅谷阿莫更是靠「X分鐘看完XX電影」系列爆紅，卻也因此遭迪士尼等5家影視公司提告侵權。谷阿莫31日上午9時許再度到北院出席調解會，結束時接受記者訪問調解進度，他苦笑說，「15日會再來，目前只調解了一半左右」

《愛麗絲夢遊仙境》68周年新品

歐洲兩大外送平台宣布合併！對抗Uber Eats和亞馬遜競爭

任天堂可裝Android　Switch可以看Netflix、YouTube影片

臉書按讚洩個資？　歐洲法院裁決臉書與網購平台需共同負責

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

快訊／時代力量林昶佐退黨　下午1點記者會說明

她吃藥睡死　起床「手被蟑螂咬」

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5句暖哭他

500元賣女友！他躲床下聽全程：結束換我

韓暖男演員性侵「被判刑5年」！

快訊／李鍾碩爆與Hello Venus權娜拉熱戀中！

紅牌重機高速自撞　騎士送醫不治

全台第1間「手搖店」是誰？網友答案一面倒

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

學生妹傳：要不要晨操？教練訓導處「忘情衝刺」

他結帳掏1千女友付50　找零引發分手危機

今午後雷雨明顯！雙颱下周可能接力生成

正妹主管收留北漂女　一看衛生習慣傻眼

吳淑敏懷孕5個月嫁國標舞世家老公

更多

最夯影音

更多

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面