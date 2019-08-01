防制「闖」禍肇事 　永康警加強交通執法保障用路人安全

▲永康分局自8月1日起規劃「闖紅燈事故斑點大執法行動」，嚴查違規駕駛，保護用路人安全。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市永康區今年1至5月因「違反號誌管制」肇事致人傷亡車禍計有270件，平均每個月就有54件交通事故，肇因於駕駛人未遵守交通號誌，永康分局自8月1日起規劃「闖紅燈事故斑點大執法行動」，嚴查違規駕駛，保護用路人安全。

台南市永康地區人口密集、腹地狹小，區內尚有永康交流道及大灣交流道，緊鄰數個工業區，形成南來北往、車水馬龍的交通特性，於車流量大的路段通行，車速本即相較緩慢，常見用路人貪快而紅燈右轉、闖紅燈及未依規定兩段式左轉等違規行為，都是造成車禍的主因。

永康分局統計，永康區今年1至5月因「違反號誌管制」肇事致人傷亡車禍計有270件，平均每個月就有54件交通事故肇因於駕駛人未遵守交通號誌。因此，用路人若能遵守交通號誌，並常保「防衛駕駛」之觀念，則能降低車禍機率。

永康分局自8月1日起規劃「闖紅燈事故斑點大執法行動」，嚴查違規駕駛，保護用路人安全。永康分局轄易肇事路口如下：中華路、復興路、永大路、大灣路、中山南北路、永二街、中正路、中正南北路、中正二街、富強路一段、大灣東路、復華三街，將列為重點執法路段。

永康分局長呂世明表示，本項工作的目標是防制交通事故發生，以維護市民行的安全，保障生命。請市民朋友養成遵守交通規則的習慣，落實「通過路口謹慎慢行」，「綠燈不衝、黃燈不搶、紅燈不闖」的原則，避免導致意外、傷了荷包。