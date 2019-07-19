強闖民宅探視受傷婦！肇事男逗留5分鐘揚言「三不五時再來」　代價6000元

▲盧男闖入他人住宅內逗留5分鐘，遭罰新台幣6000元。（圖／記者王致凱攝）

記者莊智勝／新竹報導

新竹一名盧姓男子107年8月不慎駕車撞傷簡姓婦人，盧男事後自行前往簡婦家中探視，未等人應門便自行進入屋內；簡婦兒子袁男發現後，當即厲聲要求盧男離開，但盧仍無故逗留5分鐘，還揚言「我三不五時會再來拜訪」。新竹地院審理後，認為袁男當下已明確表達不歡迎之意，但盧仍執意逗留，未尊重他人領域空間自主權，依「留滯他人住宅罪」裁處罰金新台幣6000元，以茲懲警。

判決書指出，盧男107年時因交通事故致使簡婦受傷，只能在家休養；該年8月20日下午2時許，盧男自行前往簡婦住處探望，走到門口後見屋內有人聲傳出，在未獲屋主同意的情況下自行開門走入，並穿越客廳走進房內探視簡婦。

簡婦兒子袁男發現住家遭人闖入後，立即嚴詞要求盧男離開，否則將報警處理。但盧男當下聞言後還回應「這是小事情，不需要報警」、「我只是來探望你母親，沒有這個（報警）必要」，隨後逕自在房內逗留長達5分鐘，最後還揚言「我三不五時會再來拜訪」，這才終於離開。

事後袁男報警，檢警傳喚盧男到案說明，但他仍否認犯行，強調當下已向袁男說明來意，僅是探視簡婦而已，並無其他意圖。但檢方勘驗監視器畫面，認為袁男當下已經明確表達不歡迎之意，但盧男仍是無故逗留了約5分鐘後才離開。

新竹地院法官認為，個人居住場所有不受其他人侵入、留滯其內干擾與破壞之權利，盧男在被要求離開後仍未立即離去，即構成不法滯留行為，且其又無正當理由滯留現場，顯未尊重他人領域空間支配自主權。最後法官審酌盧男經濟情況、智識程度後，依刑法第306條第2項「留滯他人住宅罪」裁處罰金新台幣6000元。

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