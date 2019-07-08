難逃天眼！擦撞他車欲逃走　警方調看監視器抓元兇

▲被擦撞的車身上有明顯的掛橫和凹陷。（圖／記者李忠憲翻攝）

實習記者傅一珩／綜合報導

臺中市政府警察局第三分局交通分隊於5月16日14時許，接獲一起交通事故案件。施姓車主發現自家愛車左側車身有明顯不屬於自己車輛顏色的擦痕，遂向警方報案，希望能找到肇事者以求賠償。警方通過調閱監視器，很快便鎖定相關車牌號碼以及洪姓駕駛人。

施姓車主向警方表示，自己平時都將車輛停在住家附近，當天前去發動車輛時，發現自己愛車左側車身有道非屬於自己車輛顏色的擦痕，由於對方並沒有留下聯繫方式，因此施姓車主決定求助警方解決此事。

洪姓車主到案後說明自己當時確實在場，因為沒有抓好倒車角度，在聽見碰撞聲後便下車查看，之後才離開。但警方通過監控視頻發現，洪姓駕駛在調整倒車角度的過程中，不慎擦撞路邊停放車輛，導致車子明顯晃動了一下。洪男將自己車輛停好後，下車並沒有去檢查被他擦撞上的路旁車輛，沒多久便再次上車，驅車離開。根據洪男的行為，警方依規定舉發。

對此，分隊長蔡興邦表示：「肇事雖無人受傷，洪姓駕駛仍不得離開現場，該逃逸之行為將會依規定舉發」。洪姓駕駛倒車因故撞上路旁車輛，但事故後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。