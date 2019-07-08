永康獅子會捐贈LED發光式反光背心　保障永康警安全

▲台南市永康獅子會為維護員警執勤安全，捐贈有LED發光高係數反光背心280件，給永康分局員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康獅子會為維護員警執勤安全，7月8日捐贈有LED發光高係數反光背心280件，給永康分局的每一位員警，讓員警於夜間或因氣候視線不佳執勤時，較為醒目，以保障員警執勤安全性。

永康分局長戴崇贒回贈感謝狀，由會長胡進財代表接受；胡會長表示，很感謝警察平日辛勞維護地方治安，警察在裝備上有不足之處，永康獅子會不落人後，做警察最有力的後盾。

永康獅子會於1978年成立，對於福澤鄉里及社會公益的善舉長期付出，出錢出力，對於地方貢獻不遺餘力。由於警察新制服換裝成深藍色，夜間辨識度較不佳，易讓員警在處理交通事故、執行交通疏導或路檢等勤務時陷於險境，這次為減少警方執勤時的安全疑慮，特捐贈LED發光反光背心供每位員警使用，執勤安全將更有保障。

永康分局長戴崇贒表示，該分局非常重視員警的執勤安全，之前均已配發過LED發光臂套、肩掛式警示燈供員警使用，防止意外事故，成效不錯，非常感謝永康獅子會對警察的辛勞與付出能給予高度肯定與支持，警方一定會持續在自己的工作崗位上，用心守護轄區治安與交通。