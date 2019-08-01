鼓勵旅遊！第一年直接給10天年假　KLOOK宣布擴大在台徵才200人

▲KLOOK擴大在台徵才。（圖／記者姚惠茹拍攝）

記者姚惠茹／台北報導

全球線上旅遊預訂平台KLOOK（客路）今（1）日宣布，擴大投資台灣，首波在台啟動人才招募，預計今年底以前徵才200名，包括商務開發、行銷等職缺，並將進一步擴大招募客服人才，KLOOK台灣市場行銷總監林耀民表示，計畫在台打造大中華區最大線上客服中心。

KLOOK今年4月獲得日本軟銀願景基金D+輪融資後，不僅積極拓展全球業務，並宣布擴大投資台灣，看準日本、台灣龐大旅遊市場，而台灣位居亞太樞紐位置，並擁有優質的跨文化、跨語言的人才優勢，預計徵才200名，目標2020年上半年讓員工總數達400人。

▲KLOOK台灣市場行銷總監林耀民。（圖／KLOOK提供）

林耀民表示，KLOOK將提供具競爭力的薪資、福利、職涯發展與願景來吸引優秀人才，除了舒適的辦公環境和開放的新創企業文化， 還有優渥的工作福利，包括工作第一年就享有帶薪年假10天、提供Apple或Windows筆電、每年個人旅遊補助、電信費用補助、異地工作申請等等。

▲KLOOK台灣在職員工相當年輕、開放、有活力。（圖／KLOOK提供）



KLOOK員工Ryan分享，有別於一般大企業內部分層階級制度很重，員工較難推動創新KLOOK企業文化開放，管理制度較扁平，會賦予員工較多自主決定的空間，即使員工年齡背景不同，溝通起來卻沒有鴻溝，一起朝向共同目標打拼奮鬥的感覺很過癮。

▲左起為徵才專家Wanted全球商務總監Gloria Lee、KLOOK台灣市場行銷總監林耀民、新創職涯平台Yourator創辦人陳秋瑜Lydia Chen。（圖／記者姚惠茹攝）

徵才專家Wanted全球商務總監Gloria Lee指出，近年來觀察新世代求職者非常樂於將新創公司納入職涯中選擇，因為新創公司彈性大、挑戰高、機會多，而且開放的公司文化環境，深受年輕人青睞。

▲KLOOK員工休閒區設置夾夾樂、免費飲料零食區。（圖／記者姚惠茹攝）