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工廠少東除夕燒金紙竟釀災　燒毀7廠房、3輛車

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▲姜姓男子去年2月農曆除夕下午焚燒金紙，卻意外釀成火警焚燒7座廠房挨告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲姜姓男子去年2月農曆除夕下午焚燒金紙，卻意外釀成火警焚燒7座廠房挨告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

姜姓男子去年2月農曆除夕當天下午在自家工廠焚燒金紙，卻未等小金爐內金紙灰燼完全熄滅，即將小金爐移至廠房外擺放，因風勢影響灰燼復燃導致堆放塑膠原料引發火警，大火延燒至晚間10時許才被撲滅，造成鄰近7間廠房全毀或半毀，檢方1日偵結依失火燒燬現供人使用及現有人所在之建築物罪嫌將姜男提起公訴。

檢警調查，桃園市30歲的姜姓男子去年2月15日農曆除夕夜下午4時15分許，八德區自家環保材料公司廠房前焚燒金紙，但未待金紙灰燼燃燒完全便將焚燒金紙的小金爐移至廠房東側放置，下午5時36分，金爐內殘餘灰燼居然死灰復燃，引燃廠旁堆放塑膠原料瞬間成大火，在風勢助長下火勢波及鄰近其他廠房。

大火延燒至當晚10時左右才被消防人員撲滅，卻造成包括父親的環保材料工廠與鄰近共7間鐵皮廠房全毀或半毀、廠區堆積材料與來不及駛離的3輛轎車等被燒毀，財損估計逼近千萬元。

檢方根據消防局鑑定火災原因，起火點是燒金紙的小金爐，起火原因極可能就是金紙灰燼引發火警，警方也根據監視畫面，當天僅有姜男1人燃燒金紙，並無其他人在附近燒金紙，檢方以姜男焚燒金紙不慎引發大火，1日依涉嫌失火燒燬現供人使用及現有人所在之建築物罪提起公訴。

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關鍵字：燒金紙,工廠少東,除夕

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