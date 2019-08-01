郭台銘走過總統初選　曾馨瑩心疼：與人為善　不再批評





▲郭台銘、曾馨瑩。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘在4月宣布要參加國民黨總統初選，一向低調溫柔的夫人曾馨瑩一開始選擇反對，甚至離家出走，但到了6月，態度開始有了轉變，直言「尊重他的決定！」對於曾馨瑩在國民黨總統初選結束後的態度，郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤說，就是覺得初選結束後，就不要再對事情有任何批評，盡量與人為善。

曾馨瑩在郭台銘於4月宣布參選後，她就為此離家出走一星期，讓對方還要透過鏡頭隔空喊話「趕快回來！」但到了6月17日，在郭台銘到南投跑透透時，曾馨瑩也首度參與了參選行程，甚至在郭台銘向民眾致詞凸槌時，還笑得往他身上靠，輕輕的拍了郭董手臂，倆人還是手牽著手，互動甜蜜。

劉宥彤1日接受廣播節目專訪時提到，從初選中期之後，曾馨瑩就滿支持郭台銘，「因為我覺得她就是有一個滿偉大的老公，救國救民的想法，所以我覺得她對他而就是滿好的支柱」。

劉宥彤表示，郭台銘在選舉中遭到的抹黑與批評，會讓家人比較心疼，所以在初選結束之後，曾馨瑩會覺得說如果初選結束後，就不要再有任何對事情的批評、感想，盡量都是與人為善，其實這也是非常符合曾馨瑩的個性，本來個性就是比較隨和的人。

其他人也看了這些...



► 郭台銘回來了！私人專機從捷克返台抵達松山機場

► 郭台銘快閃松山機場 劉宥彤接機：他目前還沒準備好面對媒

► 郭台銘走下私人專機前 頭戴他最愛的國旗帽