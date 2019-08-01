挨批往臉上貼金　柯文哲：台灣民眾黨不是蔣渭水一人專有

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲組黨消息曝光，預計在8月6日，60歲生日當天宣布成立「台灣民眾黨」，對於柯文哲自比蔣渭水一事，讓蔣渭水的孫姪女蔣理容相當不滿，批評柯文哲往臉上貼金，「蔣渭水先生畢生從事任何公共事務或社會啟蒙運動，都是為眾人而非為個人」。對此，柯文哲1日回應，「台灣民眾黨不是蔣渭水一個人所專有」。

柯文哲表示，台灣民眾黨是1920年代台灣的民主前輩，在日本壓力下，建立具有現代意義的台灣人的政黨，所以有時代意義，對我來講，我們在完成蔣渭水90年沒有完成的任務，台灣新文化運動，不能改變台灣人的思想跟文化，社會運動不會成功，如果不能改變文化，台灣民眾黨不是蔣渭水一個人所專有，蔣渭水也不是任何一個後人所專有，歷史是由眾人去貢獻，也由眾人去承擔，最後歷史由眾人來記憶，「台灣民眾黨有他的歷史意義，但是也有新時代意義」。

柯文哲強調，「很多事情是⋯事過⋯現在講什麼都沒有」，以後有所以作為，歷史是以後的人共同去記憶，所以等做了再講。

▲柯文哲出面說明組黨事宜。（圖／記者李毓康攝）

其他人也看了這些...

►組黨攻2020？ 柯文哲：進軍國會的確是我們一個目標

►柯文哲未見郭台銘 選不選總統9月上旬做最後決定

►組黨打破藍綠體制 柯文哲：以民眾為本，台灣就是我們

還想看更多...

►組台灣民眾黨 柯文哲：人民過好生活就是我的中心思想

► 名列柯文哲台民黨不分區立委 黃瀞瑩、蔡宜芳回應了！

► 獨／台灣民眾黨的3套劇本 柯文哲當黨主席、挺郭台銘選總統