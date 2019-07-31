聯電女主任抓姦營造小妹！「1年內又聯絡」怒求償500萬　法官3原因大逆轉

▲人妻抓到老公又和小三恢復聯絡，就依約告上法院，要求小三賠償500萬元。（圖／視覺中國）

記者張靖榕／綜合報導

聯電主任工程師陳女2018年過年期間將老公李男和年輕小三捉姦在床，和小三以100萬元賠償金和解，條件是不能再和李男糾纏。因為小三當場封鎖李男電話，陳女便答應不收取尾款40萬元，並立書和小三約定，若違約和李男聯絡，就要付違約金500萬元。結果小三之後真的使計和李男聯絡上，卻因為電話是男方打的，讓法官認為她只是「被動受話」，因此判賠20萬元。

判決書指出，陳女在法庭上指控，劉女明明知道李男已經結婚，卻和對方搞起婚外情，於2018年小年夜，同時是西洋情人節當天被陳女捉姦在床。小三為了獲得原諒，當場和陳女簽和解書協議賠償100萬元精神撫慰金，而且同意不再和李男有任何接觸，若違背協議的話，就要賠償500萬元懲罰性違約金。

陳女看在小三當下即展現誠意，封鎖李男電話號碼，因此願意放棄100萬賠償金中的尾款40萬元；然而短短不到一年內的時間，小三又透過朋友和李男放話說生活過得不好，於是2人又再度恢復聯繫，期間打了6次電話。陳女第二次抓包老公出軌，讓原本以為夫妻感情能夠隨著時間漸漸回溫的她大受打擊，怒而決定對小三求償違約金500萬元。

新竹地院法官指出，不論生活過得好不好，小三都不應該再和李男互相通電話連絡。不過法官考量她年紀尚輕，明顯是為情所困控制不了自己，而且只是透過友人放話，真正撥出第一通電話的還是李男，所以屬「被動受話」，再加上在營造公司上班年薪僅46萬元，若要償還陳女500萬元的話，已經超過10年的收入總額，因此最後審酌判賠20萬元。