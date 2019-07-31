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跟蹤妻進摩鐵抓姦　小王「穿內衣內褲喝紅酒」法官判無罪

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▲丈夫跟蹤妻子與小王到汽車旅館抓姦。（圖／視覺中國CFP）

▲丈夫懷疑妻子外遇。（圖／視覺中國CFP）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化阿志（化名）與老婆結婚10多年感情由濃轉淡，2018年間懷疑她外遇，便跟蹤到雲林1家汽車旅館，發現她正與小王開房間，與員警一起進房，老婆看到還用手搥打阿志頭部，氣得對兩人提告妨害家庭，檢察官因罪證不足不起訴，阿志不滿再提起民事求償80萬元，彰化地院日前審理後也因事證不足，判他敗訴。

判決書指出，阿志與妻子於2002年11月20日結婚後，婚後夫妻感情初尚融洽，並育有3名子女。2018年初妻子對阿志態度突然轉趨冷淡，並開始時常外出過夜而未返家居住，阿志詢問她去哪裡，打手機電話也不接。

後來阿志在家中找到妻子到汽車旅館消費及開車至台東加油的發票，察覺有異開始跟蹤後，才發現妻子與小王交往甚密，二人間互動親暱，且有相約用餐、至台東出遊住宿泡溫泉等逾越正常關係之交往互動。

當年5月29日時，發現太太跟小王到雲林一間汽車旅館開房間。阿志趕緊報警，跟警方一起進入房間，看見小王只穿內衣褲，妻子還惱羞成怒出手搥打阿志頭部，阿志的頭部還因此損傷及腦震盪，忍無可忍，向妻子跟小王提出妨害家庭之訴，並對原告配偶提出傷害，對小王提起民事訴訟，求償慰撫金80萬元，夫妻兩人於是在去年8月以離婚收場。

小王向法官辯稱，兩人是高中同學，多年未見後在網路相遇，才相約至汽車旅館喝紅酒，怕熱避免喝紅酒出汗才將西裝及外褲脫掉，反觀她衣著整齊，顯然兩人並未逾越男女間應有的分際亦未發生性行為。

法官審理後認為，阿志無法提出證明妻子與小王有超越普通朋友的分際，且當時亦未查獲兩人有性行為的證據，因此駁回阿志之訴。

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關鍵字：外遇,抓姦,妨害家庭,MOTEL

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