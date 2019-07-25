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【廣編】睽違16年再度前進南投　國泰攜手雲門戶外公演重現經典

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【廣編】睽違16年再度前進南投　國泰攜手雲門戶外公演重現經典（圖／雲門舞集提供）

【廣編】

圖、文／雲門舞集提供

想要一探地表最大舞蹈活動，就不能錯過雲門戶外公演！國泰金控與雲門舞集連續24年攜手合作，在南投縣立體育場的草坪上，吸引上萬名觀眾席地而坐，只為了欣賞睽違16年，再次造訪南投的雲門舞集創辦人林懷民的經典舞作！

林懷民：國泰有心，讓人感受到溫度
即將在年底退休的雲門舞集創辦人林懷民表示，24年來，國泰安靜支持著雲門，從未拿任何一場演出做企業廣告，「國泰很有心，可以感覺到他的溫度，每年都是國泰請客、雲門辦桌，我期待今晚每個人都能感受到豐盛的料理！」

夏風吹拂的夜晚帶有涼意，觀眾安靜地欣賞著一支支來自林懷民創作的經典，包括《水月》、《稻禾》、《白水》，而久未演出的《家族合唱》、《行草》、《松煙》、《竹夢》、《風．影》、《如果沒有你》等選粹也重新呈現在觀眾眼前，作品內涵豐厚，經典的片段讓觀眾大呼精彩、過癮！

國泰帶給大眾美好藝術文化 在地志工熱心付出
國泰綜合證券總經理周冠成則表示，謝謝成就演出的所有人，讓國泰有機會把最美好的藝術文化帶給大眾，「國泰並沒有做什麼，只希望所有朋友生活更美好，一起來欣賞雲門演出。」

請繼續往下閱讀...

許下24年後心願 孩子能帶孩子欣賞演出
家住南投的陳芷亘跟友人一起帶著孩子，四點多就到現場等待演出開始，她說「上次來是16年前唷！這機會真的非常難得！」她說國泰跟雲門的合作很棒，衷心盼望雲門能夠繼續跳下去，國泰也願意一直贊助戶外公演「讓今天來的孩子24年後，也能夠帶著他們的孩子一起在戶外欣賞雲門演出！」

詳情請上「2019國泰藝術節」活動網站查詢(www.cathaypublic.com.tw/cloudgate/)

雲門戶外公演下一站
地點：台北國家兩廳院藝文廣場
7月26 日(五) 晚上7:30布卡蛙生活律動
7月27 日(六) 晚上7:30戶外演出

ET快訊
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關鍵字：國泰,南投,雲門舞集,林懷民

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