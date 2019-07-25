林懷民大師「最後之作」登場！兩廳院打造表藝界「最挑釁的秋天」



▲兩廳院「2019舞蹈秋天」將在10月10日登場，未來將打造表演藝術界「最挑釁秋天」！（影／兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

「東西方編舞大師」雲門舞集創辦人林懷民宣告今年（2019）是擔任藝術總監的最後一年，更預告12月31日起完全退休，明年元旦後不太會出現在大眾眼前。而交棒之際他也推出大膽計畫，讓雲門和「陶身体劇場」交換編舞家演出，他表示這是將過去雲門習慣的格局、格調、方法「通通打碎」，創造一個新開始。而此計畫帶來的3支舞作成為他的「最後之作」，將在兩廳院10/10國慶日起開跑的「舞蹈秋天」登場。



▲「雲門」林懷民（中）與接班人鄭宗龍（左1）、「陶身体劇場」編舞家陶冶（右）共同創作。（圖／兩廳院提供）

兩廳院自2010年開始啟動「舞蹈秋天」，2019年將於10月10日至11月24日展開，預計帶來9檔精彩作品。兩廳院的藝術總監劉怡汝說，她經常思考「劇場」到底該扮演什麼角色，「難道只是提供好看表演的娛樂場域而已嗎？」她認為「劇場也應該有影響社會的可能，帶來更多探索或刺激大眾反思。」

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因此無論是TIFA藝術節、新點子實驗劇場，如今即將在秋天登場的2019「舞蹈秋天」也決定「下重藥」，透過大師林懷民的「告別之作」和許多精彩節目，用藝術向社會既有價值觀挑戰、提出思考提問。



▲兩廳院「2019舞蹈秋天」節目之一，國家文藝獎得主何曉玫帶來新作《極相林》，希望透過舞作講述「痛到升天」的力量。（圖／兩廳院提供）

怎麼說是下重藥？從今年舞蹈秋天宣傳海報的關鍵字句，例如「身體是對抗世界最親密的武器」、「社會攜手性高潮？」、「痛到入獄又升天」即可看出端倪，林懷民在記者會上更強調笑說「性高潮」這句千萬不能漏掉。



▲林懷民今（24日）在記者會上笑說「社會攜手性高潮」這句千萬不能漏掉。



而原本「舞蹈秋天」是2年一度舉辦，劉怡汝更宣告2020年起將與「國際劇場藝術節」合併，成為一年一度的戲劇與舞蹈的綜合性藝術節，以重要的社會議題為主題，邀請國內外具有反思能量、獨到見解的藝術創作者參與，兩廳院將會打造出表演藝術界「最挑釁的秋天」，這也是最挑釁的表演藝術節！

其中林懷民在交棒雲門之際推出大膽計畫，讓「雲門舞集」與「陶身体劇場」交換編舞家同台演出，這個計畫帶來3支舞作《秋水》、《12》、《乘法》，這將是林懷民退休前的「最後之作」。

他透露，其實自己也還沒認真思考關於「最後」這件事的感觸，也還沒想像退休後的生活，「畢竟是明年的事」，笑說「不知道元旦過後會不會像是『垂直降落』，每天喝完咖啡就不知道做什麼了 ！」他也提到，雲門過去總是有特定的格調、格局、方法，因此與「陶身体劇場」合作等於是將過去習慣的「通通打碎」，所以他認為「這不是象徵著最後，而是一個新的開始。」



▲林懷民退休前的「最後之作」即將在兩廳院「2019舞蹈秋天」登場！（圖／記者林育綾攝）





▲2019舞蹈秋天節目之一《微舞作》，由3位台灣舞蹈家蘇品雯、田孝慈、鄭皓演出「時代的氣味」。（圖／兩廳院提供）

2019舞蹈秋天自10月10日至11月24日在兩廳院展開，9檔由國內外藝術家帶來的精彩節目，可至兩廳院「2019舞蹈秋天」網頁查詢。而在本週六日（7月26日、27日）晚間19:30，雲門與國泰也將攜手在兩廳院戶外的藝文廣場，舉行「地表最大戶外公演」，帶來多支林懷民創作的經典舞作，這可能將是林懷民最後一次站在戶外公演的台上。