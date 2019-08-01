台民黨「不分區名單」她第一個被點名！　柯文哲傾向不選才組黨

圖文／鏡週刊

台北市長柯文哲確定組黨，名稱叫做「台灣民眾黨」，創黨大會訂在8月6日，替政壇投下震撼彈。柯核心幕僚接受本刊採訪透露，柯文哲已傾向不選，最後才拍板組黨，如今組黨後，「選總統的機率已微乎其微」。至於不分區名單，柯營內部已有人點名，常被網友形容為「全台唯一勞動局長」的北市勞動局長賴香伶是不錯的人選，將成為團隊力薦的不分區頭號對象。

對於柯P組黨，柯核心幕僚透露，是近一個月才真正在柯營核心被討論，而柯文哲組黨的背景，一是柯早已傾向不選，才會朝組黨規劃，二是團隊研判，郭台銘參選機率非常高，柯文哲沒必要這次攪局，因此才會轉而規劃組黨；既然已經組黨，那麼不管郭選不選，柯文哲明年參選總統的機率「已經可說是微乎其微」，接下來就是朝柯郭合作的方向前進。

至於立委名單，柯核心幕僚也說，區域至少規劃10席以上參選，同時並提出不分區名單，力拚政黨票。目前柯營內部已有人點名，在市政表現傑出的賴香伶，是團隊幕僚力薦的不分區名單。

柯核心幕僚並強調，柯P多次在公開場合拿蔣渭水的故事舉例主張，「做一個文化的傳道者，比作一個政治的領導者還要有用」，如今確定組黨，柯P想要做的就是實踐蔣渭水的「文化傳道者」路線，換言之，已不難看出柯P如今要參選總統的機率非常小。

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