▲ 新北低度利用漁港拆除回歸自然，永興漁港施工前空拍圖。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

經濟部水利署「2019全國水環境大賞」競賽結果出爐，新北市前瞻建設「全國水環境改善計畫」老梅、中角及永興漁港移除工程，奪下全國唯一一座「樂活生態獎」的殊榮。

新北市擁有全長約145公里海岸線，漁港28座，但由於環境及時代變遷，許多漁港已逐漸失去漁作功能，因此新北市政府於先前率先執行前瞻建設「全國水環境改善計畫」老梅、中角及永興漁港移除工程，成為全國首例將低度利用漁港恢復為原有海岸自然景觀及生態環境，成為全國水環境改善計畫中之指標案例。

▲ 新北低度利用漁港拆除回歸自然，獲頒「2019全國水環境大賞」。

計畫執行過程中，新北市府團隊邀集專家學者，以數值模擬方式，評估漁港拆除前後海岸地形變化及安定性，也積極與在地里長、漁民、居民及漁會溝通協調，聽取各方建議，並輔導協助漁船轉籍事宜。其中永興漁港移除過程中更導入縮時攝影及空拍設備紀錄改善成果。

新北市農業局長李玟表示，此次獲頒「2019全國水環境大賞」對於市府團隊是一大肯定，新北市政府未來將持續推動海岸工程轉型概念，提供民眾更優質的觀光遊憩環境，讓大家一同保護珍貴的海岸自然資源。

▲ 新北低度利用漁港拆除回歸自然，永興漁港施工後空拍圖。