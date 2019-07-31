獨／柯文哲拱郭台銘脫黨參選　曾馨瑩第一時間打回票

▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

台北市長柯文哲想籌組政黨傳言已久，黨名追隨台灣民主運動先驅蔣渭水的「台灣民眾黨」，其心腹蔡壁如稍早證實，確實有這想法，但組黨有程序，已將創黨開會通知先給內政部。據了解，柯陣營組黨態度明確，也有意拱郭台銘脫黨參選，但郭台銘妻子曾馨瑩得知後，第一時間打回票，郭台銘本人也陷入長考中。

據透露，這次是由柯文哲核心幕僚蔡壁如帶資料到內政部，但僅是進行註冊的程序，依規定若要註冊就必須要召開會議、並由內政部官員列席。對於正式進行組黨的動作，北市府保密到家，團隊內部大多數人也都不知道有此規劃，僅近柯幕僚等高層知悉，以力保消息沒有對外走漏。

柯陣營組黨的政治目的，除了要搶攻國會席次之外，更主要在於拱郭台銘出來參選，柯文哲組黨取名為「台灣民眾黨」簡稱「台民黨」，也若有似無的向郭台銘喊話。不過，郭台銘妻子曾馨瑩得知後，第一時間打回票，郭台銘本人也陷入長考中。

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