▲ 三芝動物之家外牆3D彩繪，不可錯過的打卡新熱點。（圖／新北市動保處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市三芝動物之家近日重新粉刷外牆，全新3D彩繪提供民眾參觀打卡景點，可作為全家休閒遊憩中途秘境景點！每年賞花季節來臨時，三芝動物之家也成為不可錯過的賞花休息站，從制高點往下看，還能遠眺看到台灣海峽，漁舟點點和大型運輸商船，將北海岸風光盡收眼底。

每年3月至9月間三芝區青山路百花爭豔齊放，接連盛開，各式各樣的樹木形成一條林蔭大道，配合著三芝動物之家大門入口3D彩繪，更將週邊的風景點綴得美侖美奐。牽著毛寶貝一起去賞花，從旁邊的二坪頂登山步道上去到觀景涼亭，可以舒活健步。

圓山里長葉泓志說，目前氣候適合，青山路的原始林木和花卉正是盛開期，經過多年栽植成林，樹形高大壯觀，每年春夏就是來三芝郊遊踏青的最好時機。三芝動物之家入口左側有二坪頂登山步道，民眾可以在參觀動物之家後，從登山步道散步上去，除了可以遠離塵囂吸收森林的芬多精外，還能達到運動強健身體效果。

農業局長李玟表示，新北市政府已全面實施零安樂政策，各動物之家提升動物福利，對待每隻動物都像對待自己朋友家人，另為了收容犬貓健康，每年定期逐一進行毛寶貝健檢醫療與預防注射，也會訓練毛寶貝們進行人狗互動社會化訓練，讓牠們提前適應與人相處。

動保處呼籲民眾響應「終養不棄養，給牠一個溫暖的家」觀念，歡迎大家來新北市公立動物之家參觀，讓牠們與人相處感受幸福陪伴；也協助拍照上傳網路社群，讓更多人知道毛寶貝特點、專長，幫忙提高認養率，協助參與網路媒合，讓更多毛寶貝們可以幸福轉運找到一個溫暖的家。