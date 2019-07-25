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涉掐死小姐弟後逃逸　泰山雙屍命案狠父身亡不起訴

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▲▼泰山姊弟上下舖雙屍案，生前與失聯父親拍下合照。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲涉嫌重大的吳姓父親，生前與小孩感情親密，發生憾事令人不捨。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者羅志華／新北報導

2019年4月震驚社會的泰山小姐弟命案，40歲的吳秉楠涉嫌殺害10歲女兒及7歲兒子，警方一路追查，最後在新北市金山台2線海岸邊找到吳男遺體；經法醫勘驗，吳男身上並無明顯外傷，初步排出他殺可能。新北地檢署25日依刑事訴訟法252條，處吳男不起訴處分。

警方於2019年4月21日在吳男住處的上下舖床上，發現小姐弟已全身僵硬、臉色發黑，明顯死亡一段時間；再次勘驗時，發現2人頸部均有紅印，研判應是隔著棉被遭人掐死。涉有重嫌的吳姓父親不知去向，警方調閱監視器，發現吳男先是領了2萬元，疑似犯案後以步行離家，23日他又搭計程車一路往三芝淺水灣，並在附近徘徊，行徑相當詭異。

▲▼泰山姊弟上下舖雙屍案，生前與失聯父親拍下合照。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲小姐弟倆陳屍家中，父親卻不知去向，最後才在三芝海岸邊尋獲吳男遺體。（圖／翻攝自當事人臉書）

直到23日傍晚，警方接到1通報案電話，表示在金山台2線38公里處發現1具屍體，經確認就是吳男；法醫勘驗吳男遺體，判定已死亡超過1天，身上無明顯外傷，初步排除他殺可能。因吳男已死亡，新北檢方依刑事訴訟法，處不起訴。

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關鍵字：新北市,泰山小姐弟,命案,三芝,淺水灣

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