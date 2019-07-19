三芝「藝象三和靚攝采風」攝影比賽開跑　即日起開始徵件

▲ 三芝「藝象三和靚攝采風」攝影比賽開跑，三和社區三生步道美景。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三芝區三和農村再生社區，舉辦「藝象三和．靚攝采風」攝影比賽開跑囉！即日起至8月27日下午5時止徵件，最高獎金可獲得1萬元，經評審優勝前25件作品，將於三和社區農夫市集攝影展覽會中展出，愛好攝影人士歡迎踴躍參加。

新北市農業局輔導三和社區提報整修「風芝門」及觀海平台等設施，深覺地方風貌，有待民眾共同參與發掘。「藝象三和‧靚攝采風」攝影題材為三和社區景觀、產業、建築、人物、生態等，不限定彩色、黑白作品，希望透過攝影活動呈現三和新風貌之美，邀請民眾前來三和社區真實體驗、感受三生步道的魅力風情及豐富人文。

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▲ 三芝三和社區漂流木再利用，手做社區意象「風芝門」。

三和社區理事長劉秀鳳表示，三和社區不僅有賞櫻勝地「三生步道」，農忙時節人力不足時，相互「換工」方式採收筊白筍，帶有農村裡頭濃濃的人情味。藉由此次的攝影活動，不僅讓攝影者認識三和社區，共同挖掘三和社區的美。攝影比賽活動，請洽三和社區理事長劉秀鳳：0910-053-855。

農業局長李玟表示，三芝三和社區是農業局重要農村再生社區的輔導對象，在生活、生產、生態各部分，皆有亮眼的表現，相信藉此攝影活動，將會讓民眾更深入了解三和，一窺社區居民的農村生活。