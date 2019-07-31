再槓館長！詹江村被稱「沾沾」　氣炸喊告：給半天時間逃命刪除

▲詹江村頻頻槓上館長，31日再因被叫「沾沾」喊告。（圖／翻攝詹江村臉書）

記者陳韻如／綜合報導

桃園市議員詹江村頻頻對館長開砲，日前才針對「吃屎哥」單挑館長的格鬥痛批是私鬥，31日又再對於館長稱他為「沾沾」展開反擊，認為館長把姓惡意改成諧音「沾」，是在對他羞辱，「明天正式提告館長公然侮辱」。

網路紅人「吃屎哥」游兆霖在27日晚間單挑館長遭打趴。對此，詹江村發文痛批「健身房發生互邀簽生死狀格鬥案件，林口分局受案後，不但沒有制止，還現場擔任起圍事。」他直言，沒有經過申請的體育賽事就是鬥毆，而警方在場就必須處理，他也要求警方要出面給個交代。

▲詹江村被稱「沾沾」，氣炸喊告。（圖／翻攝詹江村專頁）

對於詹江村的批評，館長也開直播表示，曾經講錯他兩句話，但當晚就打電話跟他道歉，甚至還親自登門道歉「我表現出來是男子漢的行為」，可是詹江村在臉書上講錯很多東西，卻沒跟他道歉，還戲稱詹江村為「沾沾」，明顯不把詹江村的作為放在眼裡。

然而，詹江村事後看見自己被稱為「沾沾」，氣得在臉書上發文表示，「明天正式提告館長公然侮辱」，還提到「所得賠償金會幫館長捐給台灣人」，另外他也對其他人嗆聲，「在別社群留言擅改我姓者，給半天時間逃命刪除否則定告」，且也對下一個提告對象表示，「用男子漢眼淚照片羞辱我的，我並沒有授權給你們羞辱我」，態度相當強硬。

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