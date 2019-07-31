　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

再槓館長！詹江村被稱「沾沾」　氣炸喊告：給半天時間逃命刪除

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼詹江村爆料邱國正曾壓案。（圖／翻攝詹江村臉書）

▲詹江村頻頻槓上館長，31日再因被叫「沾沾」喊告。（圖／翻攝詹江村臉書）

記者陳韻如／綜合報導

桃園市議員詹江村頻頻對館長開砲，日前才針對「吃屎哥」單挑館長的格鬥痛批是私鬥，31日又再對於館長稱他為「沾沾」展開反擊，認為館長把姓惡意改成諧音「沾」，是在對他羞辱，「明天正式提告館長公然侮辱」。

網路紅人「吃屎哥」游兆霖在27日晚間單挑館長遭打趴。對此，詹江村發文痛批「健身房發生互邀簽生死狀格鬥案件，林口分局受案後，不但沒有制止，還現場擔任起圍事。」他直言，沒有經過申請的體育賽事就是鬥毆，而警方在場就必須處理，他也要求警方要出面給個交代。

▲▼詹江村被稱「沾沾」，氣炸喊告。（圖／翻攝詹江村專頁）

▲詹江村被稱「沾沾」，氣炸喊告。（圖／翻攝詹江村專頁）

對於詹江村的批評，館長也開直播表示，曾經講錯他兩句話，但當晚就打電話跟他道歉，甚至還親自登門道歉「我表現出來是男子漢的行為」，可是詹江村在臉書上講錯很多東西，卻沒跟他道歉，還戲稱詹江村為「沾沾」，明顯不把詹江村的作為放在眼裡。

然而，詹江村事後看見自己被稱為「沾沾」，氣得在臉書上發文表示，「明天正式提告館長公然侮辱」，還提到「所得賠償金會幫館長捐給台灣人」，另外他也對其他人嗆聲，「在別社群留言擅改我姓者，給半天時間逃命刪除否則定告」，且也對下一個提告對象表示，「用男子漢眼淚照片羞辱我的，我並沒有授權給你們羞辱我」，態度相當強硬。

【更多新聞】

蹲「春水堂」外等完事！他爽與17歲少女55分帳　喜送揮汗客出門驚見這幕GG了

她返家顧罹癌母...渣男爽帶小三同居！　「套套」丟滿地跩嗆：我們每天都X

男友失蹤20小時...她等到崩潰！現身說「OO太像」超瞎理由　網暴怒：鬼才信

ET快訊
深夜赴約異性！新婚妻「隔天變浮屍」　丈夫落淚...一通電話曝
22歲傻妹墮胎7次！醫震驚一問：為何不避孕…意外揭發「暗黑內

關鍵字：詹江村,沾沾,館長

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

一早出海捕魚！兄弟遇大浪猛襲...膠筏秒被打翻　他緊抓纜繩目睹哥落海亡

男童吐口水幼兒園師壓頭撞地　回家喊痛「頭腫一大包」家長提告

對韓國瑜唱「讀你」　高市議員唐美惠等假帳案緩刑定讞

少女遭猛撞夾車底　15暖心路人「停車、棄午餐」合力抬車救援

165cm逆天長腿女警作口碑　立牌「顧路口」民眾驚呼：本人比照片漂亮

遭舊愛吳春臺求償1300萬元勝訴免賠　李珍妮：終於能相信司法了

再槓館長！詹江村被稱「沾沾」　氣炸喊告：給半天時間逃命刪除

學生妹傳密語：要不要晨操？　田徑教練奔訓導處「前後忘情衝刺」：乖乖吃O

不爽多花2百萬改設備！男憤持紅漆狂潑　台電大樓門口銅牌慘被毀容

80歲嬤大佳河濱公園散步！她喊「想洗手」走下邊坡...重心不穩跌進基隆河

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

飛飛親自介紹他跟翔翔　講到老爸名字..秒答「黑哥」

館長健康亮紅燈「希望多撐點時間」 躺病床換血2.5小時嘆：非常痛苦

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

6年未見！女兒扮傭人騙母討工作 摘下眼鏡後...媽認出秒激動噴淚

開箱夜市盲包竟獲「近8萬金飾」情侶得意外之財傻眼：要發財了

一早出海捕魚！兄弟遇大浪猛襲...膠筏秒被打翻　他緊抓纜繩目睹哥落海亡

男童吐口水幼兒園師壓頭撞地　回家喊痛「頭腫一大包」家長提告

對韓國瑜唱「讀你」　高市議員唐美惠等假帳案緩刑定讞

少女遭猛撞夾車底　15暖心路人「停車、棄午餐」合力抬車救援

165cm逆天長腿女警作口碑　立牌「顧路口」民眾驚呼：本人比照片漂亮

遭舊愛吳春臺求償1300萬元勝訴免賠　李珍妮：終於能相信司法了

再槓館長！詹江村被稱「沾沾」　氣炸喊告：給半天時間逃命刪除

學生妹傳密語：要不要晨操？　田徑教練奔訓導處「前後忘情衝刺」：乖乖吃O

不爽多花2百萬改設備！男憤持紅漆狂潑　台電大樓門口銅牌慘被毀容

80歲嬤大佳河濱公園散步！她喊「想洗手」走下邊坡...重心不穩跌進基隆河

大象被鐵鉤毒打猛刺…滿頭血乾涸染成紫黑色　泰觀光局籲抵制

快訊／于煥亞轉隊重返台啤　目標助隊奪SBL第5冠

嘉義縣道159甲線道路拓寬通車　上山看夜景不用怕塞車

中職／羅華韋重返一軍　余文彬鼓勵：想辦法突破環境

中職／彭政閔最難忘盜總引退　兄弟首位退休球員全場掉淚

一早出海捕魚！兄弟遇大浪猛襲...膠筏秒被打翻　他緊抓纜繩目睹哥落海亡

月球表面男搶救愛情　「臉平專案」變光滑歐巴七夕求婚

聽到「咻息」氣噗噗！柯基衝去找媽媽...結果崩潰：這母子沒救了

聯發科毛利率狂飆至41.9%　衝三年半來新高　

怎麼專心開車啦！　副駕汪深情望爸「嘴邊肉掉在他手上」閃瞎網

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

社會熱門新聞

13年沒滾過床　夫想離婚反被打..

誰發明珍珠奶茶？法院判決出爐了

人妻喝「加料養樂多」昏迷！火鍋..

思薇爾泳裝驚爆倒閉！居民：昨天..

他開「春水堂」媒介少女性交易　..

新北鄰長偷吃寡婦3年！辯「手術..

她返家顧罹癌母　渣男帶小三同居..

媽媽剛病逝…18歲女大生飯店離..

撿柴棺龜回家養　男臉書曬照險觸..

聯電女主任抓姦在床　求償500..

殺警案更審　曾威豪夫婦否認犯罪

3年全勤畢業遇母喪　18歲資優..

渣警狂劈4女！偷拍激烈交纏再外..

丈夫友人逼性侵　狗叫聲救了人妻

更多熱門

相關新聞

被館長踹到重度挫傷　吃屎哥不後悔

網紅「吃屎哥」游兆霖日前找上館長舉行MMA比賽（綜合格鬥），不料遭館長踹了11腳後比賽就結束。吃屎哥3天後因為「血便」問題就醫，雖然出血問題並非館長所致，不過醫生也表示他的肌肉的確已重度挫傷。然而吃屎哥表示，即使他最後搞得滿身傷，卻也證明了自己是真正的「男子漢」。

詹江村控館屎戰私鬥　館長嗆：你是男人嗎

吃屎哥「血便」就醫…醫曝傷勢情況

館長中計了！他揭「吃屎哥」72秒陰謀

吃屎哥被打出內傷！PK館長3天後「真的見血」

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

怨批韓國瑜爆紅　黃捷淚崩談被分手始未

金Samuel殺父兇手抓到了！

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

13年沒滾過床　夫想離婚反被打臉

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

哺乳媽遭偷窺鄰居「破門性侵」吞淚忍到結束

Line更新5大功能　左滑快速回覆訊息、聊天室選單大翻新

誰發明珍珠奶茶？法院判決出爐了

母子突遭推下月台　8歲童遭高鐵輾斃

人妻喝「加料養樂多」昏迷！火鍋店揭可怕真相

黃捷被劈腿！　同居伴侶帶小隻馬回巢直擊

房客養貓！房東失控行為讓網羨煞

排水孔驚見「滾燙紅光」！神人解答被讚爆

《黑澀會》美眉遊艇趴脫了！

更多

最夯影音

更多

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面