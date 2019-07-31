「根本是大人欺負小孩」　林志成批館長陳之漢鬧了世界級笑話

記者傅誠／雲林報導

網紅「吃屎哥」游兆霖27日挑戰「館長」陳之漢，沒想到僅上場78秒，就被館長打趴跪地求饒，對比日前健美國手林志成放話要在18秒內把館長打趴，卻對於館長的邀戰一再放鴿子，網友紛紛嘲諷「林志成還不如吃屎哥」勇於挑戰，而正在閉關修練的林志成，31日也首度打破沉默，批判館長和吃屎哥的對打，猶如大人在打小孩般的幼稚、無聊。

▲▼林志成（右）說，館長陳之漢接受吃屎哥挑戰，等於是大人在欺負小孩。（圖／記者傅誠翻攝）

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將在9月29日舉辦「第一屆炎黃子孫武狀元杯擂台賽」，林志成在神隱多日後，31日出現在斗六體育館進行場勘，對於館長接受吃屎哥的挑戰，相當不以為然的表示「根本是大人在欺負小孩，是一件很不光榮的事情，傳出去是世界級的笑話！」



而網友嘲諷他不如吃屎哥守信用，他則表示，完全是一場誤會，從頭到尾他就是想要在公開的場合舉辦一場正式的擂台賽，先前到成吉思汗健身館下戰帖，就是要讓雙方都有時間備戰，而不是像街頭鬥毆般，一點規矩都沒有。

林志成重申，9月29日的擂台賽勢在必行，他再一次鄭重的邀約館長出戰，如果館長是坦克車，那他就會是火箭筒，18秒內絕對把你摧毀，粉碎館長的神話，爾後希望館長就不要在臉書直播中，大罵三字經，把出口成髒的惡習給改掉，別教壞了我們下一代。