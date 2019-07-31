被館長踹11腿「重度肌肉挫傷」　吃屎哥不後悔：我是真男人

▲醫生表示吃屎哥傷勢為「重度肌肉挫傷」。（圖／翻攝吃屎哥臉書）

記者張嘉晏／綜合報導

網紅「吃屎哥」游兆霖日前找上館長舉行MMA比賽（綜合格鬥），不料遭館長踹了11腳後比賽就結束。吃屎哥3天後因為「血便」問題就醫，雖然出血問題並非館長所致，不過醫生也表示他的肌肉的確已重度挫傷。然而吃屎哥表示，即使他最後搞得滿身傷，卻也證明了自己是真正的「男子漢」。

吃屎哥27日晚間現身林口，和館長進行單挑直播，他首先出了5、6拳，都無法撼動館長結實的身軀。不料隨後館長連續11下「鞭腿猛攻」，讓他倒地求饒，整場比賽在72秒時就結束，連一回合3分鐘都沒打完。

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吃屎哥於賽後不僅貼出自己在地上痛苦爬行的影片，他還在臉書發文表示，「明天一早我真的要去林口長庚腸胃科檢查一下，大便一直拉不出來，我沒開玩笑，真的，要大便時候會流血而且很痛出不來。」令許多網友擔心。

▲吃屎哥賽後痛苦爬行仍不後悔：我是真男人。（圖／翻攝吃屎哥臉書）

然而據三立報導，吃屎哥出血的問題和館長無關，反倒是因為格鬥讓他的肌肉重度挫傷。他隨後也表示，即使挑戰館長後身受重傷，他仍不後悔，原因是當初如林志成、拳王練喻軒等人都曾向館長下過戰帖，卻沒有人能夠真正做到，他為了證明自己是「真男人」，才大膽宣戰。

不過吃屎哥也誠實透露，館長的力道真的不容小覷，建議網友們不要隨便向館長宣戰，否則下場可能會跟他一樣。

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