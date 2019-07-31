闖紅燈會要人命！　騎車、開車民眾請遵守號誌行駛平安

▲為保護市民安全白河分局於8月1日起，將針對易發生交通事故之路口，加強闖紅燈違規行為取締，請大家確實遵守交通號誌規則，確保用路人安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市白河分局長朱信憲指出，在交通事故中，以闖紅燈造成傷害最大，如果闖紅燈，輕者肇事賠償經濟亮紅燈，重者生命傷殘死亡，別搶快一秒，遺憾一生，請市民要養成遵守交通規則的習慣，不要讓愛你的家人擔心，通過路口要謹慎慢行。

依據警察局交通警察大隊統計，今年迄今發生車禍，因「違反號誌管制」已造成15件死亡事故，占各項肇因比率16％，其中闖紅燈13件、違反箭頭綠燈指示2件；另有4名駕駛人在號誌黃燈通過路口之際，造成死亡車禍，遭警方依刑法過失致死罪嫌移送法辦。此外，上半年因違反號誌管制而肇事者，造成近2400名民眾，平均每天約13人受傷。

有鑑於「違反號誌管制」交通事故造成傷亡比例最高，為維護用路人生命財產安全，白河分局統計轄區2016年迄今因「違反號誌管制」發生車禍案件，計有白河區中山路與富民路口1件1人身亡；另發生39件57人受傷事故。其中以騎機車及自行車居多，分別在白河區15個主要路口、東山區6個主要路口、後壁區9個主要路口，發生時間以10時至12時最多、6時至10時次之。肇事原因則以未依號誌行駛違規為主。

為保護市民安全，白河分局於8月1日起，將針對易發生交通事故之路口（以中山路與富民路口、三民路與新生路口、南74線與85線路口等處）加強闖紅燈違規行為取締，請大家確實遵守交通號誌規則，確保用路人安全。