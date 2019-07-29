3度酒駕！他酒測值破表「爛醉等級」一路蛇行　還好沒釀禍判5月

▲石姓男子3度酒駕，這次酒測值竟高達1.25毫克。（示意圖／視覺中國）

記者黃苑瑜／南投報導

南投縣一名石姓男子酒駕騎車上路，一路上蛇行前進遭警方攔下盤查。警方一接近他就聞到濃烈的酒味，經呼氣酒測值每公升竟高達1.25毫克，而這也是石男第3度酒駕被抓。南投地院法官認為，所幸石男沒有肇事就被發現，因此判處他有期徒刑5個月。

判決指出，石姓男子於2007年及2013年分別在台北、台中因酒駕被逮，分別判處拘役30天，以及有期徒刑2個月併科罰金2萬元。然而他卻沒記取教訓，仍然在今年5月某日晚間酒駕上路，警方看到他騎車整路左歪右斜覺得不對勁就把他攔下，果然酒測值每公升高達1.25毫克，根本已經到了昏迷程度。

經南投地院審理認為，石男3度酒駕且酒測值超高，已到爛醉等級，漠視公權力及來往的人車生命、身體及財產安全，嚴重危害交通安全，所幸沒有肇事就被員警查獲，且石男犯後也坦承犯行，因此判處他5個月徒刑。

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