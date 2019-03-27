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延伸島嶼生命綠　樹藝師盧昕宏告訴你如何修剪樹木

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▲▼樹藝師盧昕宏應屏東林管處之邀指導修剪樹木 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲盧昕宏示範如何正確的修樹。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

你知道如何修剪樹木嗎？為使民眾對於維護樹木生長有正確的觀念及技巧，屏東林區管理處27日在潮州鎮林後四林平地森林園區舉辦「延伸島嶼生命綠－林後四林平地森林園區護樹行動」，邀請昕霖庭園藝有限公司總經理盧昕宏擔任講師，說明護樹的原理後，透過實際的護樹操作，讓參與活動的人瞭解如何透過良好的護樹技巧，養成形質優良的林木，收穫滿滿。

▲▼樹藝師盧昕宏應屏東林管處之邀指導修剪樹木 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼學員動手修剪林木。

▲▼樹藝師盧昕宏應屏東林管處之邀指導修剪樹木 。（圖／記者陳崑福翻攝）

3月是植樹月，各地都有舉辦許多場次的贈苗或植樹活動，但若領苗或植樹後不瞭解照顧技巧，往往造成林木生長不健康甚至死亡。因此，在植樹月的最後一個禮拜，屏東林管處選在林後四林平地森林園區舉辦護樹活動，希望民眾在植樹同時，也能瞭解照顧林木的正確觀念及技巧。

擔任講師的盧昕宏是美國ISA國際樹藝協會認證的樹藝師，為了使大家對林木修剪有更深刻的印象，在簡單說明林木修剪的目的、季節、技巧、注意事項、必備工具後，就讓參加學員到園區內實際進行操作。

參與學員以工具修剪林木時，才發現要把樹木修剪的平整並不容易，往往因為技巧生疏而造成樹皮的撕裂，或是留下太長的枝幹造成傷口不易癒合，透過不斷反覆練習後，終於將傷口慢慢修平，也發現林木修剪並不是一件容易的事。

最後，在參加人員共同努力下，園區內迎賓大道旁的二排苦棟樹減少了生長不良的枝條、增加了樹冠的透光度，不僅長得更健壯，更達到了視覺景觀美化的效果。

屏東林區管理處另在30日（星期六）於恆春的山海休息區停車場附近舉辦植樹及贈苗活動。洽詢電話：屏東林管處陳小姐08-7236941轉127；屏東林管處恆春工作站何小姐08-8892031轉107）。

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關鍵字：屏東林管處,林後四林,盧昕宏,樹木

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