印尼拒當垃圾場！7大貨櫃啟程法國、香港　違規廢棄物歸還「原產地」

▲印尼準備將7個貨櫃的非法垃圾送回原產地。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

印尼30日已經將7大貨櫃的非法進口垃圾，運回法國與香港，這也是東南亞把垃圾「還給原產地」的最新創舉。巴淡島（Batam Island）海關表示，這些非法垃圾包含塑膠等有害物質，違反了當初的進口規定，其中5個貨櫃運往香港，剩餘2個則送回法國。

海關署發言人蘇瑪拉（Sumarna）指出，海關多次在進口垃圾中發現違規物，原本只應有廢紙的貨櫃裡，卻被參雜了塑膠製品、電子垃圾、鋁罐，甚至是尿布等家庭垃圾，還有不少有害物質。印尼環境部建議，不要再當富裕國家的垃圾場，避免當地土地、海洋，或是人民的健康持續受到危害，因此決定將這些垃圾物歸原主。

▲原該只有廢紙的垃圾中，參雜許多非法廢棄物。（圖／達志影像／美聯社）



本月初先是宣布將把超過210噸的垃圾送回澳洲，30日再宣布，已經將7個貨櫃的垃圾運回法國與香港。蘇瑪拉表示，有5個貨櫃運往香港，其餘2個則送回法國，另外還有42個貨櫃在港口等待批准，準備「還給」美國、澳洲、德國等原產地。

自從中國2018年開始拒收後，這些來自世界各國的垃圾開始湧入東南亞各國，大量的廢棄物不斷堆積，讓東南亞各國也受不了。馬來西亞5月時將450噸垃圾送回澳洲、沙烏地阿拉伯、日本及美國等地。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）也因垃圾問題直接槓上加拿大，要求加國處理偷偷丟棄在馬尼拉港口的廢棄物，甚至直接警告，如果加拿大沒有任何回應的話，他會對加拿大宣戰。