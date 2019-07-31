

▲大豐有線電視總部。（圖／記者季相儒攝）



記者陳世昌台北報導

大豐媒體集團旗下3家有線電視公司與壹拾壹體育網「Eleven Sports 1」頻道6月1日發生的斷訊案，31日遭NCC決議懲處三家系統(大豐、台灣數位寬頻、新高雄)各10萬元，合計30萬。NCC表示，壹拾壹體育網在處理過程中因無過失，所以不予處罰。大豐表示，在收到處份書後，會尋求行政救濟及對壹拾壹體育網民事求償。

大豐31日聞訊後表示，「我們一直都希望可以延續觀眾收視相關頻道的權利，這次事件中，我們是被動被中止訊號，並非我們自行切斷訊號。雖然可以理解主管機關有其立場，但我們也會在收到處分公文後針對這起事件中相關情事分別尋求行政救濟及民事求償。」



▲ELEVEN SPORTS（示意圖／記者洪偵源攝）

NCC對此斷訊案「只罰系統不罰頻道」可說是創下有線電視首例，去年民視與TBC斷訊爭議，民視、TBC都收到NCC罰款處份。

NCC發言人蕭祈宏表示，之所以沒有處罰壹拾壹體育網，是因為在整個處理過程中無過失。NCC平台事業管理處代處長蔡國棟表示，壹拾壹體育網在5月初即表明不再續約且發出頻道下架同意書，但大豐三系統收到後並未有積極做為，也未事先依程序申請更換頻道，所以對大豐處罰。



NCC是依據依《有線廣播電視法》第66條第4款及該會裁處違反有線廣播電視法案件裁量基準規定，分別裁處大豐、新高雄及台灣數位寬頻等3家有線電視公司各新臺幣10萬元。