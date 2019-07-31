影／陸明起47城市停發來台自由行簽證　觀光業者估下半年少70萬陸客

記者胡順惠／台北報導

大陸8月1日起47個城市暫停申請台灣通行證，觀光協會副理事長柯牧洲表示，他們有接獲通知，自8/1即日起暫停所有台灣通行證G簽（個人遊）的核發及申請，目前已經確定北京市、河北省、天津市、山東省、吉林省等華北地區的省市，其他省市待查。觀光局目前正了解狀況中。

▲今年來台陸客人數持續成長。 （資料圖／記者張一中攝）

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▲微博一早就傳出大陸47城市8月1日起不發個人簽證。（圖／翻攝微博）

柯牧洲表示，今年陸客上半年已成長逾30%，可說是「給足了面子」，他表示，觀光是外交的延伸慣用手法，但過去大陸公安局多只會針對團體旅客進行限制，從未停止過個人通行證的申請，此舉有些不尋常，估計今年8月到明年2月的來台陸客將減少70萬人。

「大陸8月起限縮來台自由行的消息，目前看起來應該是確定的。」靜宜大學觀光學系副教授黃正聰指出，消息是今天才傳出來的，但不確定會暫停多久，不管是台灣旅行業或航空公司在大陸的業務體系都有風聲，這種狀況很少見，以往只有限縮團客，這次是第一次限縮自由行，此做法將明顯影響來台人數。

至於大陸限縮自由行來台，後續有哪些影響？黃正聰表示，自由行旅客若已取得大陸通行證則不受影響，但是這樣的做法還是會影響來台人數，前一兩天大陸在調查八大職業的出團情形，10月前團客都已經報名，不能出團會有很多困擾，可能會佔到原本固定好的團客數量，另外，喜歡自由行的旅客，也可能因此不來台灣。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶則表示，大陸的動作應該跟往年做法一樣，每次碰到大選就會控管來台的陸客人數，從以前以來都一直存在，只是如果47個城市全面控管，這還是第一次這麼大動作。他說，旅行業目前都在觀望，8月初期影響應該不大，9月後才會有明確影響，對產業影響很大，因為陸客消費力道大，觀光收入靠的都是自由行。