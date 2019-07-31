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影／8/1起陸客自由行喊卡　北京旅遊業：這招比過往厲害很多

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▲陸客自由行概念圖中正紀念堂很多陸客。（圖／陳明仁攝）

▲中國大陸47座城市8/1起暫停陸客赴台自由行申辦。（圖／陳明仁攝）

記者曾俊豪／北京報導

大陸文化旅遊部今（31日）下午發出公告表示，「鑒於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人游試點。 」目前國台辦尚未對此作出回應，不過，已有旅遊業者私下透露，消息來的太突然，「與限制團客赴台相比，這一招比過往厲害很多。」

今日接近中午時，大陸網站便謠傳官方將限縮陸客赴台自由行，由於過往每到選舉前，都有限縮陸客赴台的情況出現，而且均針對旅行團，此次傳出要限縮自由行旅客，大陸旅遊業者一開始還半信半疑。

不過，下午1時55分，大陸文化旅遊部的這份公告，宣告傳聞成真，大陸將暫停47座城市的自由行旅客赴台申請，時間就從8月1日開始。北京一名推廣陸客赴台自由行的業者指出，「這次限制自由行，而不是限制團客，這一招比過往厲害很多。」

▲▼陸客,自由行。（圖／翻攝大陸文旅部官網）

▲暫停大陸居民赴台個人遊試點公告。（圖／翻攝大陸文旅部官網）

他指出，現在自由行的比例跟幾年前比已經佔比太多，而且人群都是年輕人，官方這一舉動會帶來很大的恐慌，「因為過去限制團客赴台，業內也不是很在意，起碼沒有限制自由行，說明這個地區目前還是安全，只是不是大家去，如今限制自由行的話，這個信號太強烈了。」

這名業者表示，從去年底開始，台灣旅遊市場有回暖趨勢，可能是外界的信心指數高了一點，自己前兩天還看與台灣相關的數據，表顯都很好，甚至跟同行赴日本旅遊的數據沒有差太多，只不過，消息公布的真的太突然。

針對大陸官方的舉動，台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶也談言，往年碰到大選，陸方就會控管來台的陸客人數，「只是如果47座城市全面控管，還是第一次出現這麼大的動作，而且對產業影響很大，因為陸客消費力道大，觀光收入靠的都是自由行。」

▲▼北京首都機場 ,陸客。（圖／記者曾俊豪攝）

▲陸客赴台喊卡，台灣旅遊業者估計將減少70萬人。（圖：北京首都機場／記者曾俊豪攝）

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關鍵字：台灣旅遊,陸客,自由行,北京,特派現場

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