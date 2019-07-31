大陸8/1暫停發放來台通行證！旅行公會曝：陸客三分之二是自由行

▲每年有2000多萬旅客來台觀光，又以大陸客佔200多萬佔最多，其中，三分之二的是自由行旅客。（圖／記者張一中攝）

記者彭懷玉／台北報導

每年有2000多萬旅客來台觀光，又以大陸客200多萬佔最多，其中，三分之二的是自由行旅客，今（31日）稍早中國大陸海峽兩岸旅遊交流協會證實，「鑒於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人游試點。 」讓旅遊業者大嘆吃不消，台北市旅行商業同業公會副理事長吳雁輝無奈說：「唉，旅行業真的難做啊。」

請繼續往下閱讀...

▲大陸海峽兩岸旅遊交流協會證實，「鑒於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人游試點。（圖／翻攝大陸文化旅遊部官網）

台北市旅行商業同業公會副理事長吳雁輝表示，每年陸客來台約有200多萬人，其中自由行旅客佔了三分之二，4至5月更比往年多了一倍，之所以陸方會出此策，推測是因為台灣大選將近，暫停觀光通行證的發放。

吳雁輝說，雖說有推新南向政策，但對觀光實際幫助並不大，主要還是仰賴陸客的觀光挹注，一直都有在跟陸方溝通，並感嘆，「旅行業真的很難做。」

▲日月潭是陸客來台必去的景點之一。（圖／記者黃克翔攝）

大陸自明（8月1日）起，華北地區47個省市暫停所有台灣自由行通行證核發與申請，學者與業者均表示相當罕見，目前已確定北京市、河北省、天津市、山東省、吉林省等華北地區的省市暫停所有台灣自由行通行證的核發與申請，未來半年來台陸客恐減70萬人。目前中華民國旅行商業同業公會全國聯合會內部也正在討論，會盡快擬出相關回應及聲明。