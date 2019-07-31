時力今再開紀律委員會　若高潞去職恐無人可遞補

▲時代力量立委高潞．以用。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立委高潞・以用的國會助理29日遭爆涉嫌非法取得400萬元的綠能補助，時代力量30日於紀律委員會對高潞・以用下最後通牒，要求其於31日下午5時前到會說明，否則將依掌握事證決議。時代力量31日上午再表示，待下午5點期限一到，將再次召開紀律委員會，預計晚間8點將出面報告會議進度。

針對此風波，時代力量30日下午2時已召開第一次紀律委員會，不過高潞・以用身為當事人並沒有到場說明。會後由時代力量發言人李兆立代表轉述，他表示經紀律委員會查證，申請補助案確有其事，已涉嫌違反《立法委員行為法》第19條及20條，將請時代力量立院黨團移送立法院紀律委員會調查。

李兆立說，就目前掌握事證，本案已有違反利益迴避原則之虞，影響時代力量黨之聲譽情節重大，然而依程序應予高潞・以用陳述之機會，不過由於今日紀律委員會多次聯繫高潞・以用未果，因此請當事人於31日下午5點前到會說明。李兆立也說，若高潞・以用於規定期限前未提出說明，紀律委員會將逕依目前掌握之事證進行決議，依黨紀確實有開除黨籍的部分，不過還是要等高潞以用本人進行事實陳述才能決議。

時代力量31日上午表示，紀律委員會針對立法委員高潞・以用違反利益迴避一案，將於下午5點再次召開會議，將於晚間8點，在中央黨部跟大家報告會議進度，亦即時力黨中央將對高潞・以用進行何種裁處，最快晚間8點將揭曉。

依照時代力量黨章，決議最重可決定停權或除名，李兆立30日也說明，高潞・以用若未能於期限前提出說明，紀律委員會將逕依目前掌握之事證進行決議，而依黨紀確實有開除黨籍的部分，而高潞・以用為不分區立委，一但被開除黨籍也等同於喪失立委資格。不過，依照選罷法規定，若高潞・以用辭掉不分區立委，遞補人選也必須是女性，但時代力量2016年所提的不分區名單中，僅剩導演柯一正具有時代力量黨籍，明顯不符合此規定，屆時時代力量恐怕面臨無人可遞補的窘境。

2016年大選時代力量在政黨票取得了73萬1461票，得票率衝破5%門檻達到6.1%，共取得2席不分區立委席次，加上3席當選的區域立委，總共取得立法院5個席次。當年高潞・以用與徐永明以第1、2名之排序順利當選，排名第3至6名的則分別為台大經濟系教授鄭秀玲、執業律師柯劭臻、弘道老人基金會執行長林依瑩及導演柯一正。據了解，鄭秀玲、柯劭臻及林依瑩三人皆已退黨，因此柯一正將是遞補的第一順位。

不過根據《公職人員選舉罷免法》第67條規定，全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉當選名額之分配，婦女不得低於2分之1。各政黨分配之婦女當選名額，按各政黨登記之候選人名單順位依序分配當選名額；婦女當選人少於應行當選名額時，由名單在後之婦女優先分配當選。婦女候選人少於應分配之婦女當選名額時，視同缺額。

因此，若是按照當年時力提出之不分區名單，扣除掉已不具黨籍的鄭秀玲、柯劭臻及林依瑩三人，僅剩下柯一正能遞補，卻礙於婦女保障名額的限制無法依法遞補，屆時時代力量恐於立法院再少一席立委。