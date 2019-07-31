　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

時力今再開紀律委員會　若高潞去職恐無人可遞補

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼時代力量立委高潞．以用。（圖／記者林銘翰攝）

▲時代力量立委高潞．以用。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量立委高潞・以用的國會助理29日遭爆涉嫌非法取得400萬元的綠能補助，時代力量30日於紀律委員會對高潞・以用下最後通牒，要求其於31日下午5時前到會說明，否則將依掌握事證決議。時代力量31日上午再表示，待下午5點期限一到，將再次召開紀律委員會，預計晚間8點將出面報告會議進度。

針對此風波，時代力量30日下午2時已召開第一次紀律委員會，不過高潞・以用身為當事人並沒有到場說明。會後由時代力量發言人李兆立代表轉述，他表示經紀律委員會查證，申請補助案確有其事，已涉嫌違反《立法委員行為法》第19條及20條，將請時代力量立院黨團移送立法院紀律委員會調查。

李兆立說，就目前掌握事證，本案已有違反利益迴避原則之虞，影響時代力量黨之聲譽情節重大，然而依程序應予高潞・以用陳述之機會，不過由於今日紀律委員會多次聯繫高潞・以用未果，因此請當事人於31日下午5點前到會說明。李兆立也說，若高潞・以用於規定期限前未提出說明，紀律委員會將逕依目前掌握之事證進行決議，依黨紀確實有開除黨籍的部分，不過還是要等高潞以用本人進行事實陳述才能決議。

時代力量31日上午表示，紀律委員會針對立法委員高潞・以用違反利益迴避一案，將於下午5點再次召開會議，將於晚間8點，在中央黨部跟大家報告會議進度，亦即時力黨中央將對高潞・以用進行何種裁處，最快晚間8點將揭曉。

依照時代力量黨章，決議最重可決定停權或除名，李兆立30日也說明，高潞・以用若未能於期限前提出說明，紀律委員會將逕依目前掌握之事證進行決議，而依黨紀確實有開除黨籍的部分，而高潞・以用為不分區立委，一但被開除黨籍也等同於喪失立委資格。不過，依照選罷法規定，若高潞・以用辭掉不分區立委，遞補人選也必須是女性，但時代力量2016年所提的不分區名單中，僅剩導演柯一正具有時代力量黨籍，明顯不符合此規定，屆時時代力量恐怕面臨無人可遞補的窘境。

2016年大選時代力量在政黨票取得了73萬1461票，得票率衝破5%門檻達到6.1%，共取得2席不分區立委席次，加上3席當選的區域立委，總共取得立法院5個席次。當年高潞・以用與徐永明以第1、2名之排序順利當選，排名第3至6名的則分別為台大經濟系教授鄭秀玲、執業律師柯劭臻、弘道老人基金會執行長林依瑩及導演柯一正。據了解，鄭秀玲、柯劭臻及林依瑩三人皆已退黨，因此柯一正將是遞補的第一順位。

不過根據《公職人員選舉罷免法》第67條規定，全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉當選名額之分配，婦女不得低於2分之1。各政黨分配之婦女當選名額，按各政黨登記之候選人名單順位依序分配當選名額；婦女當選人少於應行當選名額時，由名單在後之婦女優先分配當選。婦女候選人少於應分配之婦女當選名額時，視同缺額。

因此，若是按照當年時力提出之不分區名單，扣除掉已不具黨籍的鄭秀玲、柯劭臻及林依瑩三人，僅剩下柯一正能遞補，卻礙於婦女保障名額的限制無法依法遞補，屆時時代力量恐於立法院再少一席立委。

ET快訊
蹲「春水堂」外等完事！他爽與17歲少女55分帳　喜送揮汗客驚
ET總統民調／韓國瑜38.9％追平蔡英文！辣台妹被私菸重創5
Line更新5大功能！左滑快速回訊息　聊天室選單大翻新

關鍵字：高潞・以用,時代力量,李兆立,柯一正

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

ET總統民調／華航私菸拖累辣台妹　4成7民眾：會影響對蔡英文的支持

連署「唯一支持蔡英文」　親柯議員林亮君：反對柯文哲兩岸一家親

國政第一步「不提九二共識」？　韓國瑜：集思廣益後再說明

這是祭品文！台南議員林燕祝：綠委提告華航就發雞排300份

ET總統民調／四人對戰！韓國瑜31.7%反超蔡英文　郭台銘18%排第三

時力今再開紀律委員會　若高潞去職恐無人可遞補

ET總統民調／三腳督！韓國瑜36.2％第一　柯文哲18.4%傷到蔡英文

雲端最前線／ET總統民調／藍綠對決！韓國瑜38.9％追平蔡英文

時力本想找林飛帆加入　傳被黃國昌態度惹怒轉投奔民進黨

私菸案驚爆「人頭團爸」　6檢赴國安局訊問「購買人數恐破百」

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

飛飛親自介紹他跟翔翔　講到老爸名字..秒答「黑哥」

館長健康亮紅燈「希望多撐點時間」 躺病床換血2.5小時嘆：非常痛苦

開箱夜市盲包竟獲「近8萬金飾」情侶得意外之財傻眼：要發財了

6年未見！女兒扮傭人騙母討工作 摘下眼鏡後...媽認出秒激動噴淚

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

ET總統民調／華航私菸拖累辣台妹　4成7民眾：會影響對蔡英文的支持

連署「唯一支持蔡英文」　親柯議員林亮君：反對柯文哲兩岸一家親

國政第一步「不提九二共識」？　韓國瑜：集思廣益後再說明

這是祭品文！台南議員林燕祝：綠委提告華航就發雞排300份

ET總統民調／四人對戰！韓國瑜31.7%反超蔡英文　郭台銘18%排第三

時力今再開紀律委員會　若高潞去職恐無人可遞補

ET總統民調／三腳督！韓國瑜36.2％第一　柯文哲18.4%傷到蔡英文

雲端最前線／ET總統民調／藍綠對決！韓國瑜38.9％追平蔡英文

時力本想找林飛帆加入　傳被黃國昌態度惹怒轉投奔民進黨

私菸案驚爆「人頭團爸」　6檢赴國安局訊問「購買人數恐破百」

浪浪到醉男家討食慘被一刀斬首　砍歪了…嘴巴掉在草皮上

ET總統民調／華航私菸拖累辣台妹　4成7民眾：會影響對蔡英文的支持

遭官方拆濾鏡「真面目是58歲阿姨」　「甜美網紅」喬碧蘿殿下痛哭：這是反差萌！

LED燈泡竟是隱藏攝影機！　色房東偷拍3女房客洗澡影片高達10GB

甜蜜姊弟戀9個月！　他驚知女友是「變性人」...崩潰秒提分手

男友失蹤20小時...她等到崩潰！現身說「OO太像」超瞎理由　網暴怒：鬼才信

巡山員每人管50個大安森林公園面積...待遇超慘　陳吉仲承諾加薪

梁恩碩攜手鄭賽賽組海峽組合　大爆冷奪頂級巡迴賽首勝

黑衣男「試戴」14萬元金項鍊！下秒跳上同夥機車逃跑　民眾驚：有來勘查過

只要5字頭？天龍國門牌加捷運金效應　這站聯開宅標售掀熱議

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

政治熱門新聞

怨批韓國瑜爆紅　黃捷淚崩談被分..

黃捷被劈腿！　同居伴侶帶小隻馬..

周刊爆「私菸深喉嚨」身分　黃國..

「私菸爆料者」正宮　辦公室揭：..

黃捷前同居伴侶起底　自稱沒有非..

選不選總統？高嘉瑜：柯文哲有一..

王瑞德：韓粉出庭求饒道歉5次　..

圖／民進黨「寄生華航」清單曝光

立委涉貪「黃國昌卻神隱20hr..

時力黨員發起連署「黨中央表態挺..

ET總統民調／蔡英文被私菸重創..

2020總統大戰「有他就沒柯」..

黃光芹：國民黨一黨不如一個黃國..

罷韓正妹告韓粉　他私訊求饒：我..

更多熱門

相關新聞

時力本想找林飛帆加入　被黃國昌態度惹怒

有關民進黨與時代力量之間的關係，有民進黨人士指出，民進黨副書長林飛帆在回國時，時代力量前後任主席邱顯智、黃國昌都曾經找他討論加入時代力量一事，但黃國昌把他當「小弟」看待的態度，激怒了林飛帆，最後不歡而散。

組柯家軍攻國會？柯P：思考第三勢力有多大空間

時力黨員發起連署「黨中央表態挺蔡」

立委涉貪「黃國昌卻神隱20hrs」　王浩宇怒了

時力限高潞明到會說明　否則最重開除黨籍

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

金Samuel殺父兇手抓到了！

哺乳媽遭偷窺鄰居「破門性侵」吞淚忍到結束

母子突遭推下月台　8歲童遭高鐵輾斃

誰發明珍珠奶茶？法院判決出爐了

人妻喝「加料養樂多」昏迷！火鍋店揭可怕真相

怨批韓國瑜爆紅　黃捷淚崩談被分手始未

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

黃捷被劈腿！　同居伴侶帶小隻馬回巢直擊

房客養貓！房東失控行為讓網羨煞

周刊爆「私菸深喉嚨」身分　黃國昌：可笑又白痴

《黑澀會》美眉遊艇趴脫了！

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

台東通緝犯「神走位」NBA勇士隊IG轉發

更多

最夯影音

更多

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面