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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

法官林孟皇／從邱和順案看訴訟延宕　政府該被課責

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▲▼模擬亞洲人權法院首度開庭。（圖／記者黃國霖攝）

▲模擬亞洲人權法院針對邱和順案開庭。（圖／記者黃國霖攝）

記者吳銘峯／台北報導

審理過多起著名案件的台北地院法官林孟皇，日前旁聽模擬亞洲人權法院開庭審理邱和順案，並在自己的臉書上發表文章，提到邱和順案審理經過23年才終於定讞，這是世界上罕見的案例。林孟皇認為，本案遭最高法院多次撤銷發回，「代表歷次的法庭程序有所違誤，訴訟延宕該被課責的，自然是政府。」

模擬亞洲人權法院（Asian Human Rights Court Simulation, AHRCS）由前大法官許玉秀發起，並在5月間選定我國羈押最久的死刑犯邱和順案審理。本案緣於邱和順案因犯下1987年11月間的苗栗縣女保險業務員柯洪玉蘭遭強盜分屍案，與同年12月的新竹學童陸正遭綁架撕票案，1988年起遭到羈押，案經最高法院11次撤銷發回，一直到2011年7月，歷經高院更11審後，最高法院終於將邱和順判死刑定讞。邱和順在判刑定讞前羈押超過23年，創下司法紀錄；此外，邱和順至今仍未伏法，在監所中已經待了近30年。

而模擬亞洲人權法院在7月26至28日連續3日開庭審理本案。法官林孟皇到場旁聽，並在臉書上發表文章，他認為，本案「讓世人見證了台灣刑事訴訟制度的缺失（如一個案件可以一再更來更、獄政管理的嚴重悖離人權理念）、法律人思維與養成教育的缺失（如缺乏對公正審判的堅持、缺乏對國際人權公約的正確認識）」。

林孟皇在文章中，對於當時馬來西亞籍的審判長問了一個好問題：邱和順案審理遲延，23年才定讞，到底是刑事被告一再上訴所致，還是國家未善盡妥速審判的義務？林孟皇表示，「國家追訴邱和順犯罪，必須依正當法律程序，用證據來將被告定罪。本件訴訟冗長，雖然被告一再上訴是原因之一，但我們的上訴屢屢獲得最高法院支持，將案件撤銷發回，代表歷次的法庭程序有所違誤，訴訟延宕該被課責的，自然是政府；而且警察刑求已被証明了，何況邱和順始終主張是無罪的。」

他更進一步指出問題所在，「由於台灣的國際困境，加上刑事審判是一國司法權的行使，在缺乏國際壓力（如聯合國人權事務委員會或歐洲人權法院的機制），台灣的刑事訴訟制度進步緩慢，而且深受輿論審判的影響。再者，台灣獄政管理違反人性尊嚴、普世價值，英國法院甚至以此作為駁回引渡在台灣犯罪的該國人民林克穎的理由。亞洲人權法院在本案中，宣告台灣政府的各項追訴與獄政管理等作為是違反公政公約相關規定，才能迫使政府深切檢討反省。」
 

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關鍵字：法律,人權,林孟皇,訴訟延宕,政府,邱和順,課責,最高法院,被害人,定讞

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