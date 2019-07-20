退休師性侵女看護竟免關　法院：「無齒」之徒已和解又得癌症

▲色翁邀約印尼籍女看護性交易不成，竟鎖門性侵。（圖／123RF）

記者李忠憲／台中報導

七旬黃姓退休老師見姐姐聘僱的印尼籍移工小婷（化名）頗有姿色，竟找她到房間反鎖，逼迫脫衣性侵得逞。黃翁辯稱是性交易，還提出錄影畫面有說「等一下我再過來happy」等。台中高分院認為，小婷不知「Happy」的意思，過程中也直說「不要」，強制性交事證明確。一審判黃男3年6月，雙方事後已和解，加上黃翁年事已高，手段非殘，給予5年緩刑自新，仍可上訴。

判決書指出，年近70歲的黃姓老翁是退休教師，2018年2月間某日上午，他開車前往苗栗縣親姊姊住家探望，快到時遇上負責看護姊姊，正在遛狗的印尼籍女看護小婷。他問小婷說姊姊在哪，小婷回說等等就要出門。

覬覦小婷姿色的黃翁見機不可失，還對小婷說「等一下我再過來，Happy啊」，小婷似乎聽不懂，回他說「下大雨了！」。黃翁在半小時過後到胞姊家，立刻跑去敲小婷房門，正在休息的小婷開門讓黃進房內，黃竟將房門反鎖，逼迫她脫衣，不顧她說不要，性侵得逞。事後，小婷決定打110報警。

黃男與委任律師在一審時辯稱，雙方是性交易，並將行車紀錄器錄下的對話內容當佐證，表明是在暗示性交易。

但小婷否認，表示當時根本不知道「Happy」是什麼意思，她才回說「下大雨」。黃男日前確實有找她要性交易，但她拒絕，也曾被他摸屁股等性騷擾。「我不願意跟他發生性行為，覺得一點尊嚴都沒有，我有家庭，他也有家庭，為什麼要這麼做」等。

一審認定黃翁強制性交罪證明確，事後矢口否認犯行，但考量他年事已高，加上身體欠佳，輕判3年6月。黃翁不服上訴，並與小婷達成和解。

台中高分院認為，黃翁目前目前罹有喉惡性腫瘤、右眼白內障、上顎全口缺牙等，其強制性交手段非屬殘忍，並已和解，最後以刑法59條減刑輕判2年，並宣告5年緩刑，讓他免坐牢。

【更多新聞】

►台中大媽闖紅燈挨罰2300…上訴辯「兇猛野狗狂追我」！警調畫面打臉

►報復前男友母親 她跨年夜訂達92家達美樂比薩11萬元全棄單

►認女兒不孝將亡妻存款全領光 父子判刑後才知859萬都是他們的