中國首個「海上發射母港」年內建設　選址山東煙台

▲長征11號火箭6月進行了海上首秀。（圖／翻攝自大陸航天科技集團官網）

記者鄭思楠／綜合報導

中國計畫年內啟動實施「中國東方航天港」專案，擬在山東省煙台市打造首個海上發射母港，將推動海上發射高頻化、常態化、系統化。中國6月曾在黃海海域用長征11號「海射」運載火箭，完成了首次海上發射任務。

據《科技日報》報導，「中國東方航天港」專案將依託煙台市優越的地理位置和港口條件，發揮航天、海工等工業製造基礎雄厚的獨特優勢，打造航天海上發射母港，以及火箭研發製造中心、衛星載荷研發製造中心、海上發射平台研發製造中心和衛星數據應用開發中心，輻射帶動智慧製造裝備、物流裝備、能源裝備、航天新材料、航天旅遊等相關產業。

目前，航天科技集團一院、煙台市政府與海工合作夥伴三方已正式簽訂戰略合作框架協議，未來將開展各領域合作，共同推動「中國東方航天港」專案建設。

中國6月5日12點6分在黃海海域用長征11號「海射」運載火箭，將技術試驗衛星捕風一號A、B星及5顆商業衛星順利送入預定軌道，試驗取得成功。

試驗採用長征11號海射型固體運載火箭（又名CZ-11 WEY號），以民用船舶為發射平台，探索了海上發射管理模式，驗證了海上發射能力，有利於更好地滿足不同角度衛星發射需求。