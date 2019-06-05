大陸航天首次海上發射成功　長征11號運載火箭12點黃海升空

▲長征11號運載火箭12點黃海成功升空。（圖／翻攝自《中新網》）

大陸中心／綜合報導

大陸6月5日12點6分在黃海海域用長征11號「海射」運載火箭，將技術試驗衛星捕風一號A、B星及五顆商業衛星順利送入預定軌道，試驗取得成功，這是大陸首次在海上實施運載火箭發射技術試驗。

據《新華社》報導，此次試驗採用長征11號海射型固體運載火箭（又名CZ-11 WEY號），以民用船舶為發射平台。探索了大陸海上發射管理模式，驗證了海上發射能力，有利於更好地滿足不同角度衛星發射需求。

專家介紹，運載火箭海上發射具有靈活性強、任務適應性好、發射經濟性優等特點，可靈活選擇發射點和落區，滿足各種軌道有效載荷發射需求。

此次發射是長征系列運載火箭第306次發射。長征11號運載火箭是大陸研發的綠色固體火箭，火箭及搭載物不含「聯氨」(hydrazine)危險物，殘骸不會對周邊海域造成危害。作為大陸新一代運載火箭中唯一一款固體燃料型號，長征11號從2015年完成「首飛」 以來，已經實現連續6次高精度入軌、連續6次箭上品質零問題、連續6次準時發射，累計將25顆衛星送入預定軌道。與此同時，長征11號還可將衛星快速送入太空，發射週期在72小時之內，最短發射時間在24小時以內。

據了解，本次試驗火箭飛行實現火箭相關飛行段全過程受控，配置飛行中止系統，一旦出現異常情況，將中止飛行。