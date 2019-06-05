長征11號運載火箭首次海上發射　今日12點在黃海登場

▲長征11號火箭今日進行海上首秀。（圖／翻攝自大陸航天科技集團官網）

大陸中心／綜合報導

大陸將於北京時間5日12時許進行航天器海上發射首秀，預計在黃海海域的海上平台發射長征11號固體運載火箭，引起輿論關注。

據大陸航天局網站報導，大陸長征11號運載火箭將於5日北京時間12:00左右在黃海海域實施海上發射試驗，發射技術試驗衛星捕風1號A、B星及5顆商業衛星。發射點位於東經121.19度、北緯34.90度。火箭按121.6度射向實施發射，火箭飛行過程二子級殘骸落入北太平洋公海。

長征11號運載火箭是大陸研發的綠色固體火箭，火箭及搭載物不含「聯氨」(hydrazine)危險物，殘骸不會對周邊海域造成危害。作為大陸新一代運載火箭中唯一一款固體燃料型號，長征11號從2015年完成「首飛」 以來，已經實現連續6次高精度入軌、連續6次箭上品質零問題、連續6次準時發射，累計將25顆衛星送入預定軌道。與此同時，長征11號還可將衛星快速送入太空，發射週期在72小時之內，最短發射時間在24小時以內。

據了解，本次試驗火箭飛行實現火箭相關飛行段全過程受控，配置飛行中止系統，一旦出現異常情況，將中止飛行。遠望七號、北海救助，海警等船舶共同支援這次發射任務。