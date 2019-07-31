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騎車衝撞罷韓志工！他露齒笑「有撞到你嗎笑死人」　網揪亮點：快檢舉

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▲▼太誇張！韓粉騎車想衝撞罷韓志工 影片曝光網友罵翻。（圖／翻攝自「台灣基進高雄黨部」臉書專頁）

▲男子和志工對罵。（圖／翻攝自「台灣基進高雄黨部」臉書專頁）

記者張靖榕／綜合報導

高雄市民發起的罷韓行動持續進行，期間遇到不少韓粉「暴力踢館」；罷韓志工27日在漢民夜市又遇到反對罷免的民眾疑似騎機車衝撞，還被對方先撂話提告，言詞語氣充滿挑釁意味。網友看完影片後紛紛留言，「錄影存證，吉下去」、「直接報警了」、「違規囉，雙黃線迴轉。」

台灣基進高雄黨部發起的「罷韓專車，行動除草基」行動持續進行中，27日卻傳出消息，罷韓專車剛巡迴回來，繼續分往漢民夜市推動街頭連署的志工，卻遇到反罷免的民眾騎乘機車衝撞，幸好及時閃開才無造成人員受傷。

▲▼太誇張！韓粉騎車想衝撞罷韓志工 影片曝光網友罵翻。（圖／翻攝自「台灣基進高雄黨部」臉書專頁）

▼疑似騎車企圖撞人的男子邊嗆聲邊戴安全帽，準備離開現場。（圖／翻攝自「台灣基進高雄黨部」臉書專頁）

▲▼太誇張！韓粉騎車想衝撞罷韓志工 影片曝光網友罵翻。（圖／翻攝自「台灣基進高雄黨部」臉書專頁）

台灣基進高雄黨部將影片分享到臉書上，畫面中的男子停在路邊對著人行道上的志工嗆聲，還先撂話說要告對方，被質問為什麼要騎車撞人時，更是嘻皮笑臉回應，「誰撞你？在哪？黑白講！有撞到你嗎？笑死人。」隨後男子戴上安全帽，催了幾次油門後就直接在鏡頭前面違規雙黃線迴轉。

「針對此種行為，我們在此強烈譴責」，台灣基進高雄黨部表示，不會停止行使罷免的權力，「同時我們也呼籲，若有不同意見請理性溝通，勿以身試法！」

▲▼太誇張！韓粉騎車想衝撞罷韓志工 影片曝光網友罵翻。（圖／翻攝自「台灣基進高雄黨部」臉書專頁）

▲▼男子離開現場時，直接違規雙黃線迴轉。（圖／翻攝自「台灣基進高雄黨部」臉書專頁）

▲▼太誇張！韓粉騎車想衝撞罷韓志工 影片曝光網友罵翻。（圖／翻攝自「台灣基進高雄黨部」臉書專頁）

貼文湧入超過800則留言，「志工，請注意安全，辛苦了」、「含粉的不理性行為不是今天才開始，志工們請注意自身安全」、「跨越雙黃線迴轉」、「而且還越線」、「雙黃線迴轉、停車超越停止線，請檢舉。」

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關鍵字：高雄,台灣基進高雄黨部,罷韓,罷免,韓國瑜,高雄市長

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