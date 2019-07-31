國安人員救世大運卻爆「柯文哲嚇傻」　陳佩琪批：總統身旁怎養這種人

▲柯文哲、陳佩琪。（圖／記者姜國輝攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

近日國安局捲入私菸案引發國安危機的疑慮，這也讓台北市長柯文哲夫人陳佩琪想起兩年前世大運的抗議事件，當時有媒體報導是總統蔡英文的國安人員化解危機，還稱柯文哲被嚇到「六神無主」。對此，陳佩琪在臉書稱這則報導是假新聞，並斥責「總統身旁怎養這種人」。

陳佩琪轉貼該則新聞，「媒體引述『在場官員』指出，世大運開幕式各國運動員進場受阻，蔡英文總統隨即要侍衛長了解狀況，同時責成隨行的總統府祕書長到場外了解情形，當蔡總統忙著聯繫國安系統的同時，坐在蔡身旁的柯文哲，則早已氣得臉一陣青一陣白，甚至一度還癱坐在椅子上，表情就像嚇傻般「六神無主」，最後還是有賴蔡總統啟動國安機制才化解危機。」

陳佩琪記得，當時天色已完全暗了下來，選手中斷入場那刻，在場的人都不知發生何事，環顧四週都是一些高頭馬大的總統府維安人員，我們熟悉的市府幕僚和貼身隨扈都被隔離在老遠的地方，一旦有人接近我們，隨即被國安人員驅離，「先生在完全不知發生何事下，拉拉我衣角，示意我先坐下來休息」，他自己則跑到階梯最高處眺望入口，聽到叫囂聲和陣陣濃煙，心裡已經猜到大概，也立刻啟動處理機制。

陳佩琪提到，柯文哲曾說過，國家國安措施的規定，凡總統所到之處，必須畫出安全的淨空區域，在區域内人員要全面淨空，且通訊全面遮蔽，只有總統可以帶領安全特勤隨侍，也只有總統和她的安全人員可以對外通訊。

而報導一出後，陳佩琪問柯文哲：「那天你是跟我一樣搽脂抹粉了？不然黑暗夜空下，還有人看出你臉上一陣青一陣白？」，「 那位記者是突破總統維安防線了， 不然怎麼跑到你身旁察覺你六神無主？」

陳佩琪指出，總統的維安要求，應是活動的最優先考量，大家都應該、也會遵守，只是人家遵守你們的要求，而你們呢？並斥責，「這些暗中捅人的小人行徑，著實令人厭惡」，真的很想知道「在場官員」是誰？「總統身旁怎麼會養這種人？口口聲聲說要大家一起杜絕假新聞，請問這是否假新聞？這則假新聞是從何而來？是誰製造的？」

陳佩琪替柯文哲抱不平，「對先生來說，原來這只不過是道開胃小菜而已，世大運結束後， 旋即開啟了他長達一年多，全國性的、有計畫的，全方位的被殲滅之旅…」

▲台北市舉辦世大運。（圖／翻攝陳佩琪臉書）